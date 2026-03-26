El último mensaje de la abogada de Agostina Paéz sobre las gestiones argentinas en Brasil

Carla Junqueira, la abogada de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Río de Janeiro, brindó el miércoles por la noche aclaraciones sobre las gestiones argentinas en Brasil, luego de que el canciller Pablo Quirno y la diputada Marcela Pagano mantuvieran una disputa pública por la autoría del “rescate” de la mujer.

A través de su cuenta de X, la letrada brasileña especialista en derecho internacional publicó: “En el caso de Agostina Páez actúo exclusivamente como su abogada. Estoy en Río de Janeiro trabajando incansablemente para garantizar su derecho a un proceso justo”.

Agostina Páez (MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Tras ello, aclaró: “La decisión sobre su regreso a la Argentina corresponde al Poder Judicial brasileño. Hubo gestiones institucionales diversas –parlamentarias y de la Cancillería argentina–, todas bienvenidas, pero no participé ni puedo dar fe de negociaciones políticas, condicionantes o conversaciones que no presencié personalmente".

En el caso de Agostina Páez, actúo exclusivamente como su abogada. Estoy en Río de Janeiro trabajando incansablemente para garantizar su derecho a un proceso justo. La decisión sobre su regreso a la Argentina corresponde al Poder Judicial brasileño. Hubo gestiones institucionales… — Carla Junqueira (@caaj1409) March 26, 2026

Cruces

Su mensaje llega luego de la discusión entre Quirno y Pagano. Mientras el canciller destacó la gestión técnica del consulado en Río, que presentó la semana pasada una nota ante el juzgado dando garantías de que Páez estaría sujeta a derecho en el país, Pagano reivindicó la “diplomacia parlamentaria” y los vínculos del expresidente Alberto Fernández con la administración del presidente brasileño Lula da Silva.

Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno. Sr @alferdez gracias por dejar de lado cualquier diferencia… pic.twitter.com/GwrOj0Q20f — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 25, 2026

A pesar de la reducción de su pena, ya que podría haber recibido 15 años de prisión por tres delitos de injuria racial, la justicia brasileña estableció que Páez no podrá abandonar el país de inmediato y se decidió mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico. Esto podría demorar entre 10 y 15 días más.

La causa

La joven permanecía desde hacía dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y era monitoreada con una tobillera electrónica. Estaba acusada inicialmente de tres delitos de injuria racial.

La abogada argentina Agostina Páez podría ir a prisión en Río de Janeiro por un gesto racista

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, tras una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, su gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video viral que se convirtió en prueba central para la Justicia brasileña.

Además, la víctima declaró a la policía que la mujer también lo había señalado con el dedo y proferido insultos raciales y lo había llamado “negro” de forma despectiva.