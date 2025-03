El veneno del sapo de Sonora podría ser la cura para la ansiedad y la depresión, según la ciencia

El Bufo alvarius, conocido como sapo del desierto de Sonora, produce un veneno que está siendo investigado por su potencial terapéutico en el tratamiento de la ansiedad y la depresión.

Estudios recientes de la Universidad Johns Hopkins sugieren que la sustancia alucinógena 5-MeO-DMT, presente en su veneno, podría ofrecer mejoras significativas en la salud mental, ayudando a quienes padecen trastornos emocionales al activar neurotransmisores clave como la serotonina.

Según el estudio, publicado en la revista científica The American Journal of Drug and Alcohol Abuse (El Journal Americano de Abuso de Drogas y Alcohol, su traducción en español), en una investigación realizada con 362 adultos, aproximadamente el 80% de los entrevistados reportaron mejoras en la ansiedad y la depresión tras el uso.

Estas mejoras estaban asociadas a la experimentación de efectos psicodélicos más intensos durante la experiencia con 5-MeO-DMT, así como a una mayor valorización del significado personal y espiritual de la vivencia. Además, también fueron relacionadas con una mayor certeza de que la experiencia favorecía el bienestar a largo plazo y la satisfacción con la vida.

“Las investigaciones demostraron que los psicodélicos administrados junto con psicoterapia ayudan a las personas con depresión y ansiedad. Sin embargo, las sesiones psicodélicas generalmente duran de 7 a 8 horas, ya que la sustancia suele tener un largo tiempo de acción”, explica Alan K. Davis, investigador de la universidad.

“Como el 5-MeO-DMT tiene una acción corta que dura entre 30 y 90 minutos, resulta mucho más práctico de usar como complemento de la terapia, ya que las terapias actuales generalmente incluyen sesiones de 60 a 90 minutos”, agrega.

Por el momento, las investigaciones siguen en curso. Según Davis, es necesario examinar los efectos a corto y largo plazo del 5-MeO-DMT y determinar si puede mejorar el estado de ánimo de manera general o solo en personas con un estado de ánimo negativo clínico.

Otras investigaciones sobre el veneno del Bufo alvarius

De forma similar, otro estudio sobre los efectos terapéuticos y las posibles aplicaciones medicinales de esta sustancia, publicado en la revista científica Nature, encontró resultados similares.

“El 5-MeO-DMT, en particular, fue asociado con la disolución del ego, es decir, con sentimientos de unidad con el universo, lo que podría contribuir sustancialmente a los efectos antidepresivos sostenidos de los psicodélicos”, afirma Daniel Wacker, autor de la investigación.

De esta manera, el estudio concluyó que la sustancia puede ayudar a activar la serotonina, un neurotransmisor relacionado con las emociones y el estado de ánimo, cuya baja concentración puede causar depresión.

