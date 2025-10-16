El video que muestra el momento en que el camión tira el puente en General Paz

Un camión grúa impactó contra un puente peatonal sobre la avenida General Paz, en Villa Riachuelo, este jueves y provocó el colapso parcial de la estructura y generó importantes demoras en el tránsito. Bomberos, personal del SAME, efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C de la Ciudad trabajaron en la zona.

El incidente en la General Paz

El choque ocurrió en la avenida General Paz, a la altura del cruce con la calle Madariaga, en Villa Riachuelo. Este punto se ubica a dos cuadras de la avenida Coronel Roca.

El derrumbe provocó el corte total del tránsito en ambos sentidos de la General Paz, entre la calle 27 de Febrero y la bajada de la arteria. Según informó el medio TN, los vehículos debieron circular en contramano para evitar el área del accidente.

Las cámaras de seguridad de la autopista registraron el instante exacto en que la grúa embistió la estructura metálica del puente peatonal. El video muestra el colapso parcial de la estructura en cuestión de segundos. Este video se viralizó en redes sociales y generó conmoción entre los usuarios e intensificó las críticas sobre el mal mantenimiento de las estructuras.

Declaraciones de las autoridades tras el choque

Fuentes policiales informaron a LA NACION que no se registraron heridos ni víctimas fatales, pero el incidente generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Las autoridades policiales indicaron que una grúa de la empresa Auxilio Ruta 3 trasladaba un camión Iveco con un container sujeto mediante una pluma mecánica. La grúa impactó contra la estructura del puente peatonal metálico, un impacto que ocasionó el derrumbe parcial de la estructura, a pocos metros de un puesto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El puente caído en General Paz generó caos vehicular y obligó al desvío del tránsito.

La Fiscalía del Flagrancia Sur, a cargo de la Dra. Melanconi, interviene en el caso. Se dispusieron actuaciones por “daños” e identificación del conductor involucrado.

Las interrupciones en el tránsito debido al incidente

El derrumbe obligó a interrumpir el tránsito hacia el Río de la Plata y a desviar la circulación por la avenida Coronel Roca. Dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C de la Ciudad trabajaron en el lugar y acordaron el perímetro para evitar la circulación de automóviles mientras se evalúa la estabilidad de la estructura. Se espera la llegada de una grúa para remover los escombros, que quedaron en medio de la autopista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.