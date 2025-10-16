Un camión chocó contra un puente peatonal en la General Paz y lo derrumbó: hay caos de tránsito

Un puente peatonal, de estructura metálica, colapsó esta mañana sobre la avenida General Paz, a la altura del cruce con la calle Madariaga - a dos cuadras de Roca - y provocó el corte total del tránsito en ambos sentidos entre 27 de Febrero y la bajada de esa arteria. El incidente generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona, aunque hasta el momento no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, en sentido hacia el Río de la Plata, un camión con pluma impactó contra la estructura de un puente peatonal metálico ocasionando su derrumbe parcial. El episodio ocurrió a pocos metros de un puesto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Colectora de General Paz y Madariaga. Un camión con pluma chocó contra el puente peatonal y se derrumbó parcialmente. Bomberos de la Ciudad y Equipos de Emergencias trabajan en el lugar estableciendo medidas de seguridad. pic.twitter.com/n4shNxj1gI — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) October 16, 2025

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, efectivos de autopista y personal de la Comisaría Vecinal 8C de la Ciudad, que acordonaron el perímetro para evitar la circulación de automóviles mientras se evalúa la estabilidad de la estructura.

Hay demoras en la avenida General Paz a la altura del cruce con la calle Madariaga

Según informó el medio TN, todos los autos están circulando en contramano. “El fin de semana pasado vi uno de los puentes con el costado quebrado, se notaba que era un peligro”, dijo una vecina a TN.

Noticia en desarrollo