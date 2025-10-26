Elecciones Argentina 2025: cómo estará el tiempo este domingo 26, según el último pronóstico del SMN

El arranque de la jornada electoral será fresco pero por la tarde repuntará; no se prevén lluvias y la máxima podría alcanzar los 20° C
- 2 minutos de lectura'
Luego de las tormentas que dejaron un acumulado de 50mm durante el viernes y el repunte térmico del sábado, este domingo será un día ideal para ir a votar.
Tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires, se vivirá una jornada democrática y mayormente soleada. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncian una mañana fresca, pero dentro de los parámetros normales de octubre.
En la zona del AMBA, las temperaturas mínimas se ubicarán en el rango de los 10° a los 13° C y las máximas oscilarán entre los 20° y los 23° C. Las ráfagas de viento tendrán su origen en el oeste.
Según el SMN, las probabilidades de lluvia son casi nulas. Gracias al corrimiento de la nubosidad durante el sábado, el descenso de la temperatura no solo se mantendrá durante las primeras horas del domingo: también se extenderán para las primeras horas de la semana que viene.
Desde el organismo también recomendaron llevar una campera liviana a aquellos electores que vayan a sufragar a primera hora del día. Durante la tarde el abrigo será prescindible.
Cómo estará el tiempo desde el lunes
El avance del frente frío se consolidará a partir de la próxima semana. El marcado descenso de la temperatura vendrá acompañado de agradables condiciones meteorológicas.
Para el lunes la temperatura oscilará entre los 12° y los 16° C; y para el martes, la mínima rozaría los 9° y la máxima se depositará en los 14° C.
Pese al fresco, no se pronostican lluvias para la última semana de octubre.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Temporal. Cortes de energía, caídas de árboles y complicaciones en el transporte en varias zonas bonaerenses
- 2
“Los alumnos se involucran más”: el plan con el que Mendoza logró que los chicos quieran ir a la escuela
- 3
Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales
- 4
Veda electoral: qué se puede hacer y qué no y hasta cuándo rige