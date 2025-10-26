Elecciones Argentina 2025: cómo estará el tiempo este domingo 26, según el último pronóstico del SMN

Luego de las tormentas que dejaron un acumulado de 50mm durante el viernes y el repunte térmico del sábado, este domingo será un día ideal para ir a votar.

Tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires, se vivirá una jornada democrática y mayormente soleada. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncian una mañana fresca, pero dentro de los parámetros normales de octubre.

Lluvias en toda la Argentina

En la zona del AMBA, las temperaturas mínimas se ubicarán en el rango de los 10° a los 13° C y las máximas oscilarán entre los 20° y los 23° C. Las ráfagas de viento tendrán su origen en el oeste.

Según el SMN, las probabilidades de lluvia son casi nulas. Gracias al corrimiento de la nubosidad durante el sábado, el descenso de la temperatura no solo se mantendrá durante las primeras horas del domingo: también se extenderán para las primeras horas de la semana que viene.

Desde el organismo también recomendaron llevar una campera liviana a aquellos electores que vayan a sufragar a primera hora del día. Durante la tarde el abrigo será prescindible.

LN+: como estara el clima

Cómo estará el tiempo desde el lunes

El avance del frente frío se consolidará a partir de la próxima semana. El marcado descenso de la temperatura vendrá acompañado de agradables condiciones meteorológicas.

Para el lunes la temperatura oscilará entre los 12° y los 16° C; y para el martes, la mínima rozaría los 9° y la máxima se depositará en los 14° C.

Pese al fresco, no se pronostican lluvias para la última semana de octubre.