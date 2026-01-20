Estas son las rutas aéreas con más turbulencias del mundo: una argentina quedó en primer lugar

Las turbulencias son un fenómeno frecuente durante los vuelos y suelen producirse por pozos de aire o al sobrevolar zonas montañosas, lo que genera movimientos bruscos que pueden incomodar a algunos pasajeros. No obstante, determinadas rutas presentan mayores probabilidades de registrar este tipo de episodios. En ese contexto, un sitio especializado elaboró un ranking de los trayectos aéreos con más turbulencias del mundo.

La plataforma Turbli —dedicada al análisis y medición de turbulencias— evaluó alrededor de 10.000 rutas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo. El relevamiento se basa en un pronóstico que registra datos a lo largo de las rutas de vuelo registradas durante un año completo. En esta edición, una ruta argentina encabezó el listado: el trayecto entre el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, y el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

Este trayecto, conocido como “ola de montaña”, fue elegido por segundo año consecutivo como el más turbulento del mundo. Esto se debe, probablemente, a que para llegar a destino la aeronave debe cruzar la Cordillera de los Andes.

Las rutas con más turbulencias del mundo. Turbli.

En general, los pasajeros pueden experimentar turbulencias más intensas en zonas montañosas durante los meses de invierno debido a la corriente en chorro, señaló la compañía. “A pesar de la naturaleza caótica de la turbulencia, existe un claro cambio estacional en la misma, impulsado por los cambios estacionales del viento, que es lo que la desencadena”, explicó la empresa.

El informe también advierte que estos episodios se han incrementado en las últimas décadas como consecuencia del aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Un estudio publicado en 2023 reveló que la turbulencia severa en aire despejado fue un 55% más frecuente en 2020 que en 1979.

Para elaborar su clasificación anual, Turbli analizó la medición conocida como tasa de disipación de remolinos, que se utiliza en aviación para determinar la intensidad de las turbulencias.

Mediante un análisis estadístico y de big data, se calcula el promedio de turbulencias de 20 vuelos mensuales por cada ruta aérea seleccionada, tanto en altitud de crucero como durante las fases de ascenso y descenso. Este análisis se expresa mediante un índice de disipación de remolinos (EDR), que clasifica las turbulencias en cinco niveles: leve (0-20), moderada (20-40), fuerte (40-60), severa (60-80) y extrema (80-100). Además, se considera la variación estacional de las turbulencias debido a factores como los cambios en los vientos, las corrientes en chorro y las ondas de montaña.

El mapa de las turbulencias en el mundo. Turbli

Las rutas con más turbulencias del mundo

Además de la ruta que va de Mendoza a Santiago de Chile, otras tres ciudades argentinas quedaron en el ranking de las más turbulentas del mundo. Se trata de Córdoba-Santiago de Chile, en el cuarto lugar; seguido de Santa Cruz-Santiago de Chile; y Mendoza-Salta, en el séptimo lugar.

Dentro de Estados Unidos, los viajeros que se muevan por los sectores del suroeste, en donde hay zonas más montañosas, tienen más probabilidades de experimentar turbulencias, según el informe. De esta forma, la ruta más turbulenta en EE.UU. fue entre el Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto de Jackson Hole, seguida de los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Albuquerque Sunport y el de Denver, seguido por el del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City.

A su vez, varias ciudades aparecieron con frecuencia en el top 10, como Bozeman (en Montana), Salt Lake City y Denver. De hecho, Denver fue clasificado como el aeropuerto más turbulento de EE.UU. y el séptimo del mundo. El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera: