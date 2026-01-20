“Estoy aterrada”: Denuncian que falsos policías irrumpieron en el departamento de la abogada santiagueña en Río de Janeiro

SANTIAGO DEL ESTERO.− El escándalo de Agostina Páez, la joven abogada santiagueña que está siendo investigada en Brasil por realizar gestos racistas a un grupo de empleados de un boliche en Ipanema, en Río de Janeiro, tomó un nuevo giro esta mañana cuando su letrado Sebastián Robles denunció que un grupo de falsos policías ingresaron en el departamento de su defendida.

“Agostina había salido a comprar comida y al regresar, tipo a las 15, ingresaron al piso tres personas que dijeron ser policías, pero todo fue muy confuso”, indicó Robles.

El padre de Agostina, el empresario santiagueño Mariano Páez, reveló que su hija está con miedo y que teme por su vid. “Papi estoy aterrada, me quieren matar”, asegura que le dijo, y sobre este hecho indicó que “no se sabe quiénes fueron, si son policías o falsos policías, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse, que se fuera de ahí, y así lo hizo. Ahora alquilará otro piso. Está aterrada”.

Sobre la causa, el abogado Robles remarcó que aún no le han colocado la tobillera electrónica y que la restricción de circulación “es muy rigurosa y nos parece una medida por demás severa”. Páez es investigada por injuria racial, figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo, que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no contempla la salida con fianza.

“Es una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado y se debería investigar el concepto general de lo que sucedió en el video”, sumó.

Paéz protagonizó un incidente el 14 de enero cuando se encontraba junto a amigas en un bar de Ipanema cuando comenzó una discusión por un supuesto error en el pago de la cuenta. Un empleado fue a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y observó cómo la joven se retiraba imitando a un mono y reproduciendo los sonidos del animal. Y también pronunció la palabra “mono”, utilizada de manera peyorativa y discriminatoria para referirse a personas negras.

A la influencer santiagueña le incautan el pasaporte y no puede regresar a la Argentina mientras se sustancia la investigación judicial

El abogado de Agostina Páez argumentó: “Está muy asustada y sola. Recibió amenazas a través de las redes sociales. En su momento, ella hará su descargo. No está incomunicada y tiene su DNI. Rige una notificación de tobillera electrónica para controlar que no salga del país y se haga efectiva la medida”.

Por último, el abogado sostuvo que “la idea no es obstaculizar el proceso, sino todo lo contrario, es tratar de seguir los caminos que el juez impuso en su resolución y tratar de resolver la medida para que ella pueda regresar al país con su familia”.

Todavía no se pudo determinar en cuántos días de vacaciones consistía el viaje de Agostina Páez a Brasil y para cuándo estaba originalmente prevista su vuelta a la Argentina. La agencia de viajes para la cual ella realizaba contenidos en redes, ya que se trata de una conocida influencer en Santiago del Estero, emitió un comunicado repudiando sus gestos y asegurando el borrado de todo el material audiovisual producido por Paéz para esa empresa en sus redes sociales.