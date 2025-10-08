Matías Bertolotti apuntó contra la organización de la peregrinación a Luján, generó polémica y tuvo que salir a aclarar

El meteorólogo de TN y eltrece Matías Bertolotti hizo un fuerte descargo contra la organización de la edición número 51 de la peregrinación de Luján, que comenzó el sábado 4 de octubre y se extendió hasta el domingo 5, en la que miles de fieles caminaron 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Liniers, hasta la Basílica de Luján. Al respecto, el meteorólogo dijo que la caminata fue “denigrante y terrible” y sus palabras no tardaron en viralizarse. Como respuesta, fue duramente cuestionado en redes sociales y a partir de esto respondió a través de un contundente comunicado.

“Llegaron las tormentas, que por algunos lugares fueron fuertes. La verdad que lo de la peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron. Es terrible. Cuando les importa nada con tal de que ‘la fe me va a salvar...’. ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas de la tormenta severa que se registró en la madrugada del domingo en determinados lugares de Gran Buenos Aires?“, cuestionó Bertolotti en TN. ”Difícil, realmente difícil. Tuve gente conocida que estuvo en los lugares. Emergencias no daba abasto. Entraban tiritando con principios de hipotermia. En fin, ya vamos a hablar alguna vez de eso“, sentenció.

Los dichos de Matías Bertolotti sobre la peregrinación a Luján

Sus dichos se viralizaron en las redes sociales y varias personas lo cuestionaron. “A ver, fue un peligro en ese tipo de circunstancias al final del día, pero no podés hablar con esa impunidad sobre la fe de otra gente, al punto de decir la palabra ‘denigrante’. Es algo que, aunque llueva o truene, no se puede impedir”, comentó un usuario de X en la publicación que hizo la cuenta @porquetendencia. “La Basílica de Luján es un patrimonio histórico de los más importantes del país, es parte de nuestra cultura; miles de cristianos católicos y no católicos e incluso no creyentes hacen la peregrinación como acto simbólico de comunión y esperanza, hay que ser más respetuosos”; “Denigrante es su comentario; no peregrino, pero respeto a quien lo hace. Para mucha gente la fe les da fuerzas para seguir día a día”, agregaron otros.

Los mensajes de los usuarios de X tras los dichos de Bertolotti (Foto: X @porquetendencia)

A partir de de las repercusiones, Bertolotti respondió a través de X. “A ver, una locura todo, pero si se necesita aclarar, acá aclaro todo”, expresó y compartió el siguiente comunicado: “Nunca pensé que podía pasar algo así. Le voy a aclarar algo, cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a ‘las autoridades’ que deben cuidar a la peregrinación, nunca a los peregrinos (ojo cómo está cortado el video)”.

“Y cuando digo ‘la fe no te va a salvar de una tormenta’ es justamente para ‘hacer conciencia’ de que la situación del otro día no era joda. Si alguien se sintió afectado o afectada obvio que les pido disculpas, pero jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco, pero pensemos un segundo antes de agredir”, continuó.

La respuesta de Matías Bertolotti tras las críticas que recibió por sus dichos sobre la peregrinación a Luján

“Primero, venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas; segundo, en Bahía Blanca se respetó ese alerta e igual hubo muertos y graves daños; tercero, el mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea”, agregó.

En esta misma línea concluyó: “En fin, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos o a veces pude haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso, y la situación era grave y debemos educarnos para poder cambiar las decisiones”. “A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó ‘el que dirán’. Fin”, sentenció Bertolotti.