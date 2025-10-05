Daniela Celis asistió a la peregrinación de Luján y pidió por Thiago Medina
La exGran Hermano asistió a la edición número 51 de la caminata y se aferró a la fe en pos de una pronta recuperación de su expareja
- 2 minutos de lectura'
A tres semanas de un incidente vial que lo dejó internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina continúa con su lenta recuperación tras sufrir varios politraumatismos que lo llevaron a ser operado de su parrilla costal. A raíz de esto, Daniela Celis, su expareja, se encargó de contar las novedades mediante sus redes sociales.
En el marco de la edición número 51 de la peregrinación a Luján, Celis, junto a su hermana Mara, se encaminaron en este desafío con el objetivo de pedir por la pronta recuperación de Medina.
“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, deslizó Celis en una historia de Instagram donde incluyó un video llegando a la Basílica de Luján. En el siguiente contenido temporal, la exparticipante de Gran Hermano se sumó al aplauso general por haber cumplido la meta.
“Y, sí. La fe mueve montañas. Gracias”, manifestó “Pestañela”, conmovida por la gran cantidad de personas que se sumaron a la caminata. Emocionada por la peregrinación, Celis se aferró a la fe para brindarle los mejores deseos a Thiago, quien aún continúa en terapia intensiva.
Justamente Daniela brindó el último parte médico del papá de Aimé y Laia confirmando una mejora en su estado clínico. “Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno“, expresó.
Por último, afirmó: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”.
