En Colegiales: así será la nueva plaza que se construirá en la zona del Mercado de Pulgas

Hasta hace poco, en un predio lindero al Mercado de Pulgas, uno de los paseos más distintivos de Colegiales, en el límite con Palermo, funcionaba una playa de estacionamiento. Ahora, en ese mismo lugar, la Ciudad va a construir un nuevo espacio verde.

El gobierno porteño empezó la obra de una plaza que transformará un área desaprovechada en un punto de encuentro al aire libre, con más vegetación, mejor iluminación y mayor conectividad peatonal.

“Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo, entre otras cosas, por sus parques y plazas. Este año vamos a seguir trabajando para que cada barrio gane metros cuadrados de espacio público de calidad y para que la ciudad tenga cada vez más espacios verdes que los vecinos puedan disfrutar”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

La actual playa de estacionamiento Gentileza

La nueva plaza tendrá una superficie de 2101 m². “El proyecto contempla la plantación de 50 árboles, entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre y la instalación de 37 luminarias led para reforzar la iluminación y la seguridad del entorno”, explicaron desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a LA NACION.

En sintonía con las formas del histórico Mercado de Pulgas, la plaza, ubicada en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, incorporará grandes pérgolas metálicas que generarán superficies de sombra. Estarán pensadas como refugio climático en días de altas temperaturas y también como incentivo para prolongar la permanencia en el espacio público.

Además, el Ministerio de Espacio Público detalló: “Se prevé la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán conectar peatonalmente el mercado con los espacios verdes existentes. En los alrededores se encuentran hoy la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente”.

La obra apunta, así, a consolidar un corredor verde en la zona y a mejorar la circulación peatonal entre los distintos espacios públicos.

A su vez, la nueva plaza beneficiará de manera directa a cerca de 70.000 vecinos, además de miles de visitantes y personas que trabajan en el área. Está previsto que los trabajos se extiendan durante aproximadamente siete meses, con finalización estimada hacia el último trimestre del año.

La obra suma superficie verde, mayor iluminación, seguridad y conectividad gentileza

La iniciativa forma parte del plan del gobierno porteño para ampliar la red de espacios verdes en la ciudad y mejorar la calidad del espacio público en todos los barrios. Con ese mismo objetivo, el año pasado se inauguró la primera plaza de Villa Santa Rita, una obra reclamada durante más de cuatro décadas por los vecinos. El espacio cuenta con una superficie total de 1725 m², de los cuales unos 800 m² son de césped, además de un patio de juegos y nuevo mobiliario urbano, y beneficia de manera directa a más de 30.000 personas.

Durante este año, la Ciudad continuará con nuevas intervenciones orientadas a sumar más áreas verdes y de encuentro al aire libre.