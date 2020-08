La médica de Santa Fe tiene 34 años y se infectó dos veces con el virus SARS-CoV-2 Crédito: Gentileza Alejandra Müller

La noticia impactó al mundo en las últimas horas: se pudo demostrar científicamente que un ciudadano de Hong Kong se contagió dos veces de coronavirus. Hasta ese momento no se había podido documentar con estudios de laboratorio casos de reinfección. Sin embargo, en la Argentina ya se analizan las muestras de una médica santafesina que también tuvo dos veces el virus SARS-CoV-2, se recuperó y ya volvió a trabajar en el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Helvecia, una localidad de 10 mil habitantes.

La protagonista de la historia es Alejandra Müller, médica con un posgrado en ermegentología y que en la actualidad estudia una segunda especialización en gerontología. Tiene 34 años y dirige el Samco de Helvecia.

"De a poquito voy recuperando la fuerza, que es lo que más perdí", dijo Müller, en una charla telefónica con LA NACION. La médica agregó: "Estoy en un 80% y ya volví a trabajar. Estamos en una localidad chica. Nos contagiamos muchos en el hospital. Incluso, hubo una faltante de personal en un momento en el que solo quedaron dos médicos y ocho enfermeros. Así que hubo de volver en el momento que se pudo".

Con voz tímida, pero ya de buen ánimo, Müller compara las situaciones: "A diferencia del muchacho de Hong Kong, yo me agarré primero la buenita [por la enfermedad] y después la mala".

Primer contagio el 24 de marzo y casi como una gripe

"La primera vez que me contagié fue el 24 de marzo, por estar en contacto con un nene cuyo resultado dio positivo. En esa oportunidad, a las dos semanas ya estaba recuperada. Empecé con ardor en el pecho, congestión en la garganta, un poquito de fiebre y faringitis", contó Müller.

Sobre el paso de ese primer contagio, dijo: "Estuve en casa en aislamiento con un resfrío y faringitis leve unos días. Después tuve mucosidad y, a los 14 días, me hacen de nuevo el hisopado. Me da negativo y vuelvo a trabajar. Dos hisopados tuve que hacer para el alta".

"Pensé que había quedado con inmunidad y me relajé completamente. De repente, debuté nuevamente a fines de julio, hace casi un mes", resumió sobre lo que sería la fase más crítica de su contacto con el virus que ya infectó a más de 25 millones de personas en todo el mundo.

"Nada que ver con la primera vez"

"Los síntomas de esta segunda infección no tuvieron nada que ver con los primeros. La semana previa a contagiarme de nuevo había hecho mucho frío. Además, habíamos estado trabajando mucho y fue una semana estresante porque comenzaron a aparecer casos positivos dentro del hospital. Dormimos poco y estábamos muy cansados", comenzó el relato.

La médica profundizó: "El lunes siguiente a esa semana de frío, cuando vuelvo a mi casa, me siento cansada, con mucho dolor de cuerpo y escalofríos. Me tomo la temperatura y tenía fiebre. Pero me metí en la cama pensando que era una gripe. Realmente, no se me cruzó por la cabeza que era coronavirus".

"Cuando me pongo en contacto con los epidemiólogos, me dijeron que me iban a controlar, que esperáramos 72 horas desde que aparecieron los síntomas. Si no se iban, me iban a tener que hisopar de nuevo", dijo sobre el momento en el que el fantasma del Covid-19 volvió a entrar en su vida y agregó: "Desde que entré en la cama, no salí más por 11 días. Tuve fiebre cada cuatro horas, dolor corporal, de cabeza, tos con catarro".

La médica siguió: "A las 72 horas, me hisoparon de nuevo y sale que tenía Covid-19. Como seguía en cama, me buscaron y me internaron. Tenía neumonía en los dos pulmones. Tuve una internación de cinco días. No necesité asistencia respiratoria. Lo único que hacía en esos días, era dormir y levantar temperatura. Si caminaba hasta el baño me mareaba, me daban palpitaciones, así que me tenía que quedar quieta. También tuve diarrea, nauseas. Todos los síntomas tuve, salvo perder el gusto. El olfato sí lo perdí".

Müller contó que no conoce a nadie que haya tenido su misma experiencia. "Cuando se enteraron acá, lo primero que hicieron fue llevarme a Santa Fe capital porque era algo raro. Me extrajeron sangre todos los días que estuve internada y se mandaron las muestras a Buenos Aires. Además, en el Ministerio de Salud tienen guardadas las muestras de los hisopados que me hicieron en marzo y abril. Entonces, acá están investigando ese y el de ahora de julio, más las muestras de sangre".

Las hipótesis del reinfección

¿Qué pudo haber pasado para tener dos veces el virus? "Una de las hipótesis es que tenga un trastorno de inmunidad, que quiere decir que mi cuerpo no reacciona al virus generando anticuerpos. Esto se puede deber a una enfermedad autoinmune, que puede ser que la tuviese desde antes, o que se me haya despertado ahora".

"No quiero probar más cepas del virus porque esta fue terrible", agregó.

Sobre si teme infectarse otra vez, respondió: "Ahora sí tengo miedo porque no sé si me puede volver a pasar. Después de la primera vez, estaba confiada, tranquila. Me sentía bien y decía que ya la había pasado. Incluso alentaba a mis compañeros para que no tuviesen miedo si se contagiaban. Pero ahora, sí, tengo miedo. Vi a varios colegas que la pasaron tan mal como yo. Creo que tenemos que tomar todas las precauciones hasta que haya una solución al problema".

"No me hicieron la terapia de plasma. No hizo falta. Ya me llamaron para donar. Estoy esperando cumplir los días necesario para donar. Si puedo ayudar a salvar vidas, lo voy a hacer", dijo la profesional de la salud.

Los escenarios posibles para un infectólogo

Consultado por LA NACION por el inusual caso, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, esbozó tres hipótesis, aunque afirmó que habrá que esperar los resultados.

"Puede ser que la primera enfermedad, con un cuadro leve, haya respondido con pocos anticuerpos. Si bien la inmunidad celular tendría que responder, es lo que muestran los trabajos tantos para casos leves como graves, acá no habría sucedido. Lo que sí se ha visto es que hay personas que responden con un mayor número de anticuerpos que otros. Tal vez ella es una persona que, al haber hecho un cuadro leve, respondió con una carga viral baja", dijo López.

Estos dos casos son interesantes. Habrá que seguirlos a ambos. En más de 25 millones de infectados se hablan de dos o tres reinfecciones, es muy poco Eduardo López, infectólogo

Sobre la hipótesis planteada por Müller de una enfermedad autoinmune, dijo: "No me parece que tenga una enfermedad inmunológica que la lleve a producir pocos anticuerpos. Si no, en el primer contagio, debería haber tenido un cuadro más grave".

"Otra hipótesis es que el virus puede haber mutado y se contagió con otra cepa. Esta mutación aún no se ha demostrado por los análisis que hacen en el Malbrán. Habrá que esperar los resultados", agregó el médico que forma parte del panel de expertos que asesora al gobierno en el marco de la pandemia.

Para López este caso es el opuesto al de Hong Kong. "El de allá primero más fuertes, segundo asintomático que se detecta en un aeropuerto y, tras el análisis se comprueba una mutación en el genoma viral. Pero como el individuo no hace síntomas, lo que se supone, es que la mutación no es de tal magnitud para que el organismo no la reconozca. Es más, la reconoció y por eso no hizo síntomas".

"Estos dos casos son interesantes. Habrá que seguirlos a ambos. En más de 25 millones de infectados se hablan de dos o tres reinfecciones, es muy poco. Esto es importante, porque hay que estar atento a casos así para el diseño de las vacunas", concluyó el infectólogo.