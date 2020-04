Axel Kicillof se reunió hoy con intendentes oficialistas Crédito: Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

Cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires está tomando decisiones distintas respecto de la obligatoriedad del uso de tapabocas durante la epidemia de coronavirus . Unos lo recomiendan incluso con videos de cómo hacerlos en su casa con una tela, como es el caso de Julio Garro en La Plata; otros lo definen como obligatorio, como Fernando Espinoza en La Matanza; y otros aún no han publicado ninguna medida, como es el caso de Jorge Ferraresi en Avellaneda. Por eso, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, se reunirá en estos días con intendentes, tanto oficialistas como opositores, del conurbano y hará teleconferencia con los del interior para intentar unificar el criterio .

Los barbijos, explicaron desde la gobernación, se utilizarán solo para profesionales de la salud. Lo que Kicillof está evaluando es "el uso obligatorio de tapa nariz y boca de confección doméstica, porque se está ante una escasez de barbijos médicos". Así lo dijo hoy el gobernador en su recorrida por el Hospital Modular de Emergencia que se está construyendo en Hurlingham.

"La idea es que progresivamente se utilice el tapabocas de manera obligatoria para salir a la calle", explicó a LA NACION Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública de la Provincia. "Desde Gobernación estamos tratando de unificar criterios para que no tengas que andar sacando y poniendo el tapabocas según la calle que te toca transitar", agregó.

Es que hasta ahora cada municipio está tomando decisiones distintas: no hay ni siquiera consenso entre los del mismo color político .

Una semana atrás, el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso (Juntos por el Cambio), ya había establecido que el uso de mascarillas era "moralmente obligatorio", que los vecinos podrían obtener los barbijos de manera gratuita en las farmacias, y que desde el municipio se estaba trabajando en la confección de tapabocas. Pero el primero en establecer la obligatoriedad fue Osvaldo Caffaro, jefe comunal de Zárate por el Frente de Todos, que lo decretó desde el martes 7 de abril a las 00 horas.

Hoy al mediodía Kicillof estuvo reunido en Hurlingham con intendentes oficialistas del conurbano para definir este tema, entre otros asuntos que tienen que ver con la cuarentena. Sentados a la mesa estaban Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Luis Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Para mañana por la mañana ya tiene pautada una reunión con intendentes de Juntos por el Cambio, y por la tarde una teleconferencia con los jefes comunales del interior bonaerense.

Sin sanciones claras

Tras las decisiones tomadas por jefes comunales de Zárate y Rivadavia, otros fueron por la misma línea. En Tigre, el intendente Julio Zamora dispuso, desde el jueves pasado, el uso obligatorio de protectores faciales, tapabocas y/o mascarillas en la vía pública. Aunque los primeros días no se aplicarán sanciones, el decreto habla de multas y hasta días de arresto, pero en principio desde el municipio indicaron a LA NACION que estiman solo imponer multas, y aún no definieron de cuánto serán .

A partir de mañana también será obligatorio usar barbijo, mascarilla, protector facial y/o tapabocas y nariz si se circula por las calles de La Matanza. El decreto firmado por Espinoza prevé que la primera semana es de información y orientación, por lo que no habrá sanciones. Luego, se comenzará con las sanciones contempladas en el Código de Faltas municipal. El municipio no tiene poder de policía, por lo que las sanciones las harían con funcionarios de Tránsito y de Guardia Urbana.

En Olavarría también es obligatorio. Lo estableció así Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) a través del decreto N° 1021/20. En Villa Gessel el anuncio se hizo a través de Facebook Live: la secretaria de salud y el intendente, Gustavo Barrera, explicaron que sería obligatorio el uso de tapabocas casero a partir del jueves pasado, aunque no el quirúrgico, para no desabastecer.

Leo Nardini, en Malvinas Argentinas, también estableció la obligatoriedad del uso de mascarilla desde mañana para todas las personas que transiten o permanezcan en espacios públicos, comercios y lugares con atención al público. En el comunicado oficial también advierte que hay sanciones previstas sin precisar cuáles serían.

En Ramallo también será obligatorio a partir de mañana: el intendente hizo un video confeccionando un tapabocas casero. La misma situación ocurrirá en San Nicolás, Campana, Luján, Marcos Paz, Navarro, Carlos Casares, Chacabuco, Monte, Rauch, Coronel Dorrego, Monte Hermoso (solo para entrar a los negocios) y Pellegrini.

El intendente de Coronel Pringles anunció hoy a través de YouTube que también será obligatorio el uso de mascarillas en su distrito a partir de mañana dentro del ámbito municipal y para quienes hagan trámites en las dependencias municipales, y que se entregará un tapabocas a quienes se acerquen a las dependencias. Pero recién a partir del miércoles será obligatorio para la población en general. En Arrecifes lo será a partir del próximo jueves.

También en el interior bonaerense, el intendente de Castelli había optado solo por recomendar el uso de barbijo al hacer las compras o ir al banco los vecinos, pero luego decidió que sería obligatorio.

En San Antonio de Areco ya es obligatorio desde el 9 de este mes, al igual que en San Miguel. Pergamino anunció la obligatoriedad este viernes. Desde el mismo día ya es obligatorio en San Pedro el uso de mascarillas.

Solo recomendaciones

El intendente de La Plata, Julio Garro, está haciendo circular un video donde él mismo hace un tapabocas casero con una tela negra, una servilleta de papel y dos gomitas. Así, recomienda el uso de tapabocas casero, pero no establece la obligatoriedad. En estos días, sin embargo, fuentes municipales explicaron a LA NACION que se analiza disponer el uso obligatorio en los hipermercados.

Algo parecido planteó el jefe comunal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony (Frente de Todos), que también hizo un video y explicó que se debe usar en lugares públicos, aunque no debería ser utilizado por niños menores de dos años o personas contraindicadas. "Empezamos una campaña de docencia en el uso del barbijo, sin llegar por ahora a la obligatoriedad", explicó en una entrevista radial días atrás.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, publicó el miércoles pasado en su cuenta oficial de Twitter: "Dejemos los barbijos profesionales o que se compran en farmacias para el personal de Salud que realmente los necesita. Ponete un "tapabocas" casero para evitar contagios", acompañado por un video de explicación sobre cómo hacerlo.

Otros municipios que recomendaron el uso de tapabocas, preferentemente caseros, (pero sin obligar) fueron Berisso, Cañuelas, Lanús, Vicente López, Lomas de Zamora, Quilmes, Rojas, Salto, Suipacha, Bolívar, Roque Pérez, Bragado, General Villegas, General Guido, General Pueyrredón (Mar del Plata), La Costa, Mar Chiquita, Necochea, Tandil, Adolfo Alsina, Lincoln y Villarino.

Saladillo, además de la recomendación, sacó un decreto donde informa que se distribuirán 35.000 barbijos gratis. En Carmen de Patagones el secretario de Salud también enseñó a través de un video a hacer un tapabocas casero.

Algunos municipios aún no se pronunciaron, pero otros lo hicieron en contra. Florencio Varela es el único municipio que no había recomendado su uso generalizado, pero ahora prefieren esperar a lo que decida Nación. En Chascomús desaconsejan el uso de barbijo para que no haya déficit de insumos.