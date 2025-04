En un camino clave: así son los dos nuevos puentes para restablecer conexiones entre Bahía Blanca y Cerri tras el temporal

Casi un mes pasó desde que, el 7 de marzo pasado, la ciudad de Bahía Blanca sufrió uno de los temporales más fuertes de su historia, cuando cayeron más de 290 milímetros de agua en menos de 12 horas. Las calles se anegaron, se inundaron casas y la infraestructura sufrió daños inconmensurables, tanto edificios como calzadas, rutas y, especialmente, puentes.

Frente a los estragos, las autoridades debieron accionar con velocidad soluciones de emergencia que apuntaron a recuperar, gradualmente, la circulación y la conexión de diversas zonas. Varios puentes que atravesaban el Canal Maldonado, que encausa el arroyo homónimo que desbordó a causa de la tormenta, se derrumbaron o quedaron con peligro de sucumbir.

Uno de los puentes que colapsó por la fuerza del agua Santiago Filipuzzi

Tal fue el caso, por ejemplo, de los que se ubican sobre las calles Zapiola, Cuyo y Tucumán. En las redes de Vialidad Nacional, incluso, informaron en su momento que “el estado de los caminos” se había vuelto complejo y “requerirá labores intensas para restablecerlos”.

En este contexto, el organismo informó este lunes que se habilitó el tránsito de la ruta 3 a la altura del kilómetro 692, “gracias a las tareas de montaje de los dos puentes Bailey con las respectivas pruebas de carga, y con el fin de restituir la conectividad esencial de la provincia”.

Los puentes instalados por Vialidad Nacional, en detalle

Estos se caracterizan por ser estructuras prefabricadas y, por ende, portátiles, que no requieren de herramientas o equipos especiales para ensamblarlos. No son los primeros que se coloca: cuando empezó a bajar el agua que tapó la ciudad y pudo analizarse el nivel del desastre, el Ejército Argentino empezó las tareas de reconexión con un puente modular metálico que instaló en la intersección de la avenida Buenos Aires y la calle Islas Malvinas, también para cruzar el canal ya mencionado.

Ahora, según el comunicado de Vialidad Nacional, en ese sector de la ruta 3, que mejora la conexión entre Bahía Blanca y la localidad de General Daniel Cerri, la habilitación del paso comprende a vehículos livianos y todo tipo de transporte público de pasajeros, motos y chasis, de hasta 30 toneladas. “El transporte pesado (camión con acoplado y semirremolque) será restringido de manera preventiva y en resguardo de las estructuras modulares, que no son aptas para este tipo de pesos y dimensiones”, explicaron. Además, en diálogo con LA NACION, agregaron que “son puentes de emergencia” y que las obras de infraestructura “se verán más adelante”.

La estructura modular que había colocado el Ejército Argentino Santiago Filipuzzi

Es un punto clave: los puentes existentes sobre el Maldonado tienen años, y las inundaciones dejaron en evidencia la falta de mantenimiento de estas estructuras. Como contó Beatriz, una vecina de Bahía Blanca: “Los puentes estaban bastante abandonados. Pero también hubo muchos choques en ellos y las barandas, por ejemplo, ya estaban medio rotas”. Oportunamente, agregó: “Yo no volví a cruzar los puentes en estos días. Me da miedo. Lo estoy evitando. Mi nene tiene que ir a la escuela, del otro lado, en Bravar y Vieytes, detrás del Hospital Municipal. Ni loca lo llevo. No me da seguridad”.

Por otro lado, en el comunicado de Vialidad brindaron más detalles de estos operativos y contaron que la habilitación de ayer considera dos puentes colocados sobre estructuras preexistentes dañadas por el temporal: uno en sentido descendente, que va desde Cerri hasta el centro de Bahía Blanca, y otro en sentido ascendente. La velocidad máxima permitida en ese sector es de 20 km/h.

Uno de los puentes tiene sentido desde Cerri hasta el centro de Bahía Blanca y otro, sentido contrario Gentileza Vialidad Nacional

“La habilitación de los puentes devuelve la conectividad a los bahienses y brinda condiciones seguras de transitabilidad a todos los usuarios. Este es un hito dentro de la emergencia vial que atraviesa la zona afectada por las inundaciones, ya que rehabilita la conexión de una de las arterias más importantes para la conectividad del sur del país”, concluyeron.

Por el feroz temporal, junto con la destrucción de infraestructura, Bahía Blanca y las localidades vecinas sufrieron la pérdida de 16 vecinos que fallecieron durante la inundación, mientras las hermanitas Pilar y Delfina Hecker permanecen desaparecidas.

Luján Berardi Por