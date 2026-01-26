Encontraron al joven de 21 años que había huido de su casa en bicicleta en Vicente López

Tras tres días de intensa búsqueda, Juan Laszeski, el joven de 21 años que había huido de su casa a bordo de una bicicleta el pasado viernes en Vicente López tras sufrir un presunto brote psicótico, fue encontrado por la policía este lunes en la ciudad bonaerense de Pilar.

Según confirmaron sus familiares, el estudiante está físicamente estable en el Hospital Central de Pilar aunque presenta algunos rasguños y un cuadro de amnesia. “No sabemos si está en estado de shock. Según él, le robaron la bicicleta y lo golpearon”, aseguró su hermana Teresa a LA NACION, mientras aguarda junto a su familia el parte médico oficial para determinar su estado de salud general.

Juan Laszeski había sido visto por última vez el viernes 23 en la localidad bonaerense de Garín

Teresa además aseguró que la Policía local halló a Juan caminando descalzo y desorientado sin sus pertenencias en una zona no especificada de Pilar.

“Entiendo que una patrulla lo encontró, pero no sabían que era Juan porque Juan no se acordaba quién era”, afirmó. Y agregó que su hermano fue “totalmente desvalijado”.

“Lo encontraron descalzo con short y sin remera. Le robaron absolutamente todo, la mochila, la bicicleta, las zapatillas, el celular, todo”, detalló.

Teresa además contó que junto a su familia intenta por estas horas pedir la derivación de Juan a un hospital psiquiátrico.

Desaparición de Juan

Juan Laszesk, oriundo de Sarmiento, Chubut, era intensamente buscado desde el pasado viernes tras haber abandonado a bordo de una bicicleta su domicilio ubicado en Vicente López.

El joven, que reside temporalmente en esa localidad bonaerense junto a su hermana por sus estudios en la Universidad de San Andrés, habría sufrido un brote psicótico antes de abandonar su residencia. De acuerdo con sus allegados, Laszeski debería estar bajo tratamiento psiquiátrico pero hasta antes de su desaparición se rehusaba a hacerlo.

Desaparición de joven

El joven había sido visto por última vez el viernes 23 en la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar. Vestía una remera negra, un casco verde con franjas y una mochila negra. Además, andaba en una bicicleta GT rodado 29.

Teresa explicó a este diario que tras su desaparición, el joven le envió un mensaje de voz en el que afirmaba que iba rumbo a la Cordillera y que encararía el camino por la ruta de Pergamino. Por ello decidió trasladarse a esa ciudad para seguir el rastro de los audios de su hermano, pero en el trayecto la noticia de su hallazgo la hizo volver.

La U.F.I. N° 5 de Escobar del Departamento Judicial Zarate Campana intervenía en la causa caratulada como “Averiguación de Paradero”.