Tren eléctrico en Rosario: cómo será el proyecto en estudio

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, coordina con las autoridades locales el diseño de un tren eléctrico en Rosario con una extensión de 38 kilómetros. Los funcionarios establecieron un plazo de 180 días para completar el esquema técnico de esta red que unirá diversos puntos de la región.

Qué características técnicas tiene el proyecto de tren eléctrico

El plan integral contempla un trazado que alcanza los 38 kilómetros totales de extensión. Una primera etapa prevé una longitud de 35 kilómetros con una inversión que oscila entre los 500 y 600 millones de dólares.

La inversión estimada para la construcción del sistema oscila entre los 500 y 600 millones de dólares

Según los datos del gobierno provincial, cada kilómetro de obra requiere un gasto de entre 15 y 18 millones de dólares. La ciudad se transformaría en el primer centro urbano del interior del país que posee un sistema de transporte de estas características.

Los funcionarios esperan el inicio de las tareas de construcción para el año 2027. La gobernación mantiene conversaciones con diversas compañías de origen chino y europeo para definir la provisión de infraestructura férrea.

El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, brindó precisiones sobre los sectores que integrará el recorrido: “El proyecto une puntos estratégicos como el ex Batallón 121, Distrito Sur, la Siberia, facultades de Ingeniería y Medicina, Tribunales, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez e incluso la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno”.

El fortalecimiento de la vida social impulsa la necesidad de optimizar los traslados entre los barrios y las áreas administrativas. Pullaro apostará a la ejecución de este plan de cara a su futuro político tras la reforma constitucional de la provincia.

Cómo impactará la tecnología del tranvía moderno en los traslados diarios

La propuesta vigente utiliza innovaciones que facilitan la integración del tren con el tránsito vehicular tradicional. A diferencia de un monorriel o un subterráneo, estas unidades modernas conviven con los autos en las calles sin necesidad de grandes excavaciones o estructuras elevadas.

Los expertos de la provincia sostienen que estos vehículos consumen menos energía y presentan costos de instalación inferiores a los modelos antiguos. Galdeano señaló a LA NACION que: “La tecnología permite que unidades más económicas resuelvan la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”.

Rosario se transformará en la primera ciudad del interior de la Argentina en contar con un tren urbano secretaría de turismo de Rosario

Los cálculos oficiales indican que los tiempos de viaje disminuirían de forma considerable. Un trayecto desde Villa Gobernador Gálvez hasta el centro de la ciudad demandará entre ocho y nueve minutos. El equipo técnico santafesino tomó como referencia los éxitos de transporte en urbes internacionales como Bilbao, Curitiba, Milán o Cuenca.

El Ministerio de Desarrollo Productivo participa en el análisis de las arterias viales que admiten la colocación de vías sin alterar el flujo del tránsito. Galdeano advirtió: “Hay ciudades que lo hicieron en un año y medio, hay otras a las que les llevó un poco más, pero no es un plazo elevado una vez que inicia la obra”.

El gobierno provincial mantiene diálogos con firmas de China y Europa para la provisión de equipamiento Marcelo Manera� - LA NACION�

Cuáles son los antecedentes de proyectos ferroviarios sin ejecución

Entre 2012 y 2014 surgieron propuestas para un tranvía y un subte que quedaron en archivos. La gestión de Antonio Bonfatti licitó un plan para conectar el sur con Granadero Baigorria. La crisis económica y la falta de financiamiento frenaron su avance.

El gobierno nacional también impulsó un sistema subterráneo de 700 millones de dólares que no prosperó. La salida de empresas privadas obligó al municipio a gestionar el transporte ante la ausencia de una red de rieles. Este nuevo plan aprovecha estudios previos con tecnología más accesible.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.