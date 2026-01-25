Buscan a un joven de 21 años que huyó de su casa en bicicleta en Vicente López

Juan Laszeski, un joven de 21 años oriundo de Sarmiento, Chubut, es intensamente buscado desde el pasado viernes tras haber abandonado a bordo de una bicicleta su domicilio en Vicente López.

Según informó su familia, el joven, que reside temporalmente en esa localidad bonaerense junto a su hermana por sus estudios en la Universidad de San Andrés, habría sufrido un brote psicótico antes de abandonar su residencia.

Laszeski fue visto por el viernes 23 en la localidad bonaerense de Garín.

De acuerdo con sus allegados, Laszeski debería estar bajo tratamiento psiquiátrico pero se reúsa a hacerlo. “Decidió dejar medicación y terapia. Los síntomas empeoraron”, explicó a LANACION Teresa Laszeski, hermana de Juan.

El joven fue visto por última vez el viernes 23 en la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar. Vestía una remera negra, un casco verde con franjas y una mochila negra. Además, andaba en una bicicleta GT rodado 29.

Desaparición de joven

Desde ese momento no se volvieron a registrar comunicaciones directas y su familia inició una campaña de difusión que este domingo se centra en la zona de Pergamino, donde sospechan que podría encontrarse.

Teresa explicó a este diario que tras su desaparición, el joven le envió un mensaje de voz donde afirmaba que iba rumbo a la Cordillera y que encararía el camino por la ruta de Pergamino.

“Juan no salió preparado. Su equipamiento es su bici, el casco, bolsas de supermercado que él ató a el caño de la bicicleta y la mochila. No tiene carpa, aislante ni nada. No cuenta con el equipamiento para hacer una travesía tan larga”, expresó con preocupación.

Además, Teresa afirmó que, tras lanzar la campaña de difusión sobre la desaparición de Juan, su familia recibió el mensaje de un residente de esa ciudad que afirmó haberlo visto sobre la Avenida de 25 de mayo alrededor de las 22 del sábado con una remera celeste.

En ese sentido, contó que este domingo se trasladará en auto hasta Pergamino en busca de su hermano.

“Creemos que transitará rutas pobladas porque tiene que hacer paradas en estaciones de servicio para tomar agua, ir al baño, comer. No sabemos si va a agarrar la ruta 8 o la paralela, que lo desvía un poco en su camino a la cordillera. Hay altas chances que hoy él llegue a Venado Tuerto, que cruce el límite entre Buenos Aires y Santa Fe”, manifestó.

La fiscal Mabel Amoretti de la U.F.I. N° 5 de Escobar del Departamento. Judicial Zarate Campana interviene en el caso. La causa está caratulada como “Averiguación de Paradero”.

*Por cualquier información relevante para dar con el paradero de Juan escribirle a Teresa al 2975290260 o al comisario Facundo Allendes al 1126001335