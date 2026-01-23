LA NACION

Encontraron con vida al argentino que había desaparecido en el mar de Punta del Este

Daniel Crisci se encuentra en buen estado de salud; se negó a recibir asistencia médica; la búsqueda duró casi 12 horas

Cerca de las 7 de este viernes, la Armada de Uruguay encontró con vida a Daniel Crisci, el hombre de 58 años que estaba desaparecido desde anoche en el mar de Punta del Este. Fue hallado en un buen estado de salud y se negó a recibir asistencia médica.

El operativo para dar con su paradero había comenzado alrededor de las 20 del jueves, luego de que horas antes Crisci ingresara al mar con su moto de agua en la zona de Portezuelo y no volviera a la costa. En ese marco dos embarcaciones de la Policía y dos aviones de Aviación Naval trabajaron junto a drones de rastreo nocturno.

De acuerdo a lo que publicó el portal uruguayo Telenoche, el hombre fue localizado a seis millas náuticas de Piriápolis a bordo de su moto de agua amarilla y se negó a ser asistido. Ante esto, el personal naval intervino para obligarlo subir a la embarcación y así trasladarlo a la costa, por lo que se dio por finalizado el operativo.

Las autoridades iniciarán una investigación para conocer las circunstancias de la desaparición del argentino, que se extendió por casi 12 horas.

Horas antes, personal de la Prefectura había asistido a un yate que quedó varado contra las rocas en la zona de Playa Honda, ubicada en Isla Gorriti. Tras el operativo, las personas a bordo fueron auxiliadas y no se registraron heridos.

Noticia en desarrollo

