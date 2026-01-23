Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 23 de enero: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este viernes 23 de enero que el termómetro reflejará subas intensas en esta zona: emitió una alerta por calor extremo, la cual se replicará, a su vez, en otros puntos del territorio nacional. Además publicó una serie de advertencias naranjas y amarillas por tormentas fuertes para sectores de distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por altas temperaturas regirá en la ciudad de Buenos Aires -donde la máxima podría superar los 32°C- y gran parte de la provincia -a excepción de la zona costera y el sur-, y en Entre Ríos (donde habrá una máxima de 34°C), Santa Fe (34°C), Corrientes (36°C), Chaco (36°C), Santiago del Estero (36°C), Córdoba (36°C), San Luis (36°C), Mendoza (32°C), Neuquén (30°C), Río Negro (24°C), Chubut (25°C) y Santa Cruz (22°C).

Mapa de zonas afectadas por alertas por calor extremo

En el marco de este aviso, se emitió una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición prolongada al sol.

No realizar actividades al aire libre durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.

Prestar especial atención a niños, niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas.

Reducir la actividad física.

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Optar por comidas livianas, frutas y verduras.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas para La Pampa, donde se espera frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Mapa de alertas por tormentas para este viernes

En tanto, también advirtió que algunas provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas: es el caso del resto del territorio de La Pampa, el sur de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En estos sectores, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y la precipitación acumulada podría rondar entre 20 y 50 milímetros.

Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones para los sitios afectados por la alerta por tormentas: aconseja evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 28°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 24°C y máximas de 32°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 61%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 27°C, mínimas de 22°C y máximas de 32°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado. Además habrá una humedad del 52%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 22°C y 31°C en Tucumán, 18°C y 28°C en Jujuy, 19°C y 26°C en Salta, 21°C y 34°C en Misiones, 21°C y 34°C en La Rioja, 22°C y 35°C en San Juan, 8°C y 16°C en Tierra del Fuego, 19°C y 33°C en La Pampa, 23°C y 36°C en Formosa, 23°C y 33°C en Catamarca.