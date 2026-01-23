Pinamar: una persona que trabajaba en una obra en construcción murió tras caer al vacío

Un obrero murió este jueves por la tarde tras caer al vacío mientras trabajaba en una obra en construcción, ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora, según fuentes consultadas por LA NACION. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 y, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador falleció en el acto como consecuencia del impacto.

Tras el hecho, la calle Rivadavia fue cortada de manera total para permitir el trabajo de los peritos y de los equipos de emergencia. En el lugar se desplegó personal de la Guardia Urbana y del Grupo de Prevención Motorizada, que colaboraron con el operativo de seguridad y el ordenamiento del tránsito.

La víctima participaba de la construcción de una filial del supermercado La Proveeduría. Las circunstancias que derivaron en la caída son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para establecer cómo se produjo el accidente.

La víctima participaba de la construcción de una filial del supermercado La Proveeduría Marcelo Manera - LA NACION

Los vecinos notificaron a Emergencias (911) sobre lo ocurrido cuando vieron el cuerpo del hombre de 46 años, que sería oriundo de Chacarita.

Cerca de las 21, comenzaron a llegar agentes de la Policía Científica al lugar para realizar las pericias correspondientes.

Noticia en desarrollo.