LA NACION

Pinamar: una persona que trabajaba en una obra en construcción murió tras caer al vacío

El accidente ocurrió durante este jueves por la tarde entre las calles Rivadavia y De los Totora; la víctima participaba en un trabajo para una filial del supermercado La Proveeduría

Juan Francisco Gallarino
Un hombre que sería oriundo de Chacarita murió este jueves tras caer de un edificio en Pinamar
Un obrero murió este jueves por la tarde tras caer al vacío mientras trabajaba en una obra en construcción, ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora, según fuentes consultadas por LA NACION. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 y, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador falleció en el acto como consecuencia del impacto.

Tras el hecho, la calle Rivadavia fue cortada de manera total para permitir el trabajo de los peritos y de los equipos de emergencia. En el lugar se desplegó personal de la Guardia Urbana y del Grupo de Prevención Motorizada, que colaboraron con el operativo de seguridad y el ordenamiento del tránsito.

La víctima participaba de la construcción de una filial del supermercado La Proveeduría. Las circunstancias que derivaron en la caída son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para establecer cómo se produjo el accidente.

Los vecinos notificaron a Emergencias (911) sobre lo ocurrido cuando vieron el cuerpo del hombre de 46 años, que sería oriundo de Chacarita.

Cerca de las 21, comenzaron a llegar agentes de la Policía Científica al lugar para realizar las pericias correspondientes.

Noticia en desarrollo.

Por Juan Francisco Gallarino
