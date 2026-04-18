Un turista brasileño se descompensó y murió tras una caminata en un cerro de Villa La Angostura

El jueves por la tarde un turista brasileño se descompensó y murió tras una caminata en el cerro Centinela, localizado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa La Angostura.

El hombre estaba acompañado por su pareja y un grupo de turistas cuando se descompensó y se inició un operativo que estuvo a cargo del grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA).

Los rescatistas trabajaron en el lugar del hecho durante varias horas

Según el grupo de BRZA, el hombre fue asistido de urgencia por personal médico pero no logró sobrevivir, informó el medio local Diario de Río Negro. La alerta fue recibida por los rescatistas a las cuatro de la tarde.

En esa comunicación se dio aviso sobre una pareja de turistas oriunda de Brasil que se encontraba en el cerro Centinela. Según la reconstrucción, en ese diálogo se manifestó que el hombre empezó a sentir un leve malestar.

El Centinela suele ser el punto de reunión de muchos montañistas

Minutos después se activó el protocolo de búsqueda y rescate en conjunto con personal de la Comisaria 28 y del hospital de Parques Nacionales. Cerca de las 17 pudieron hallar al matrimonio, que se encontraban con una paramédica que estaba asistiendo al turista con maniobras de RCP.

Desde el BRZA declararon que “se procedió a seguir con los primeros auxilios hasta cumplir con los protocolos en zonas agrestes”. Cuando arribó el médico, se encargó de confirmar el deceso del hombre, cuya identidad y edad no trascendieron.

Cerca de las nueve de la noche se logró concretar la evacuación y el traslado del cuerpo del turista hasta el hospital local. Si bien se confirmó que no había signos de criminalidad, se realizará una autopsia para confirmar la causa de muerte.

El caso Petersen

El jueves 18 de diciembre se dio a conocer que Christian Petersen fue internado de urgencia en San Martín de los Andes. Estaba realizando una excursión y tuvo que ser trasladado tras sufrir una descompensación. Según el primer parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén sufrió una “falla multiorgánica que requiere atención médica especializada”.

El chef de 55 años, que se hizo conocido por sus programas de televisión junto a su hermano, Roberto Petersen, y por haber sido jurado en el reality El gran premio de la cocina, estuvo internado durante varias semanas en terapia intensiva.

Christian Petersen durante su ascenso al volcán Lanín Gentileza

Si bien habían circulado diversas versiones sobre por qué se originó su cuadro, desde el ministerio se negó que se haya brindado algún parte oficial que remarcara que el chef presentó una fibrilación auricular -el tipo más común de arritmia-, tal como informaron algunos medios de comunicación.

El famoso chef se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín y fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de la ciudad neuquina. Estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado.

Tres semanas después del hecho, Petersen fue trasladado al hospital Alemán, en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo bajo observación durante varios días más, hasta que finalmente recibió el alta.