Encuesta: un porcentaje logró dimensionar el impacto de la pandemia

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo quedaron atrás, pero no fueron pocos los que debieron reorganizar los planes y suspender los encuentros programados porque, a último momento, alguien del entorno dio positivo. Con la suba exponencial de casos registrados en los últimos días, y de acuerdo con los resultados de una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), el 35% de los residentes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo que modificar lo que había organizado para las Fiestas por tener algún familiar o amigo aislado. Además, siete de cada 10 afirmaron que conocen algún caso de coronavirus en su entorno cercano.

Lo que reflejan las estadísticas ahora fue la experiencia de cientos de familias, cuando de un día para otro debieron cambiar de manera rotunda sus planes. Muchas de esas historias fueron reflejadas por LA NACIÓN durante la jornada previa a la Nochebuena, cuando los brindis por Zoom y los regalos en la puerta de las casas fueron algunas de las estrategias para alimentar el espíritu navideño en tiempos de pandemia, y aislamiento obligado.

Una encuesta del Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la UAI, que entrevistó, el martes pasado, a 600 personas mayores de 16 años residentes en el AMBA, arrojó que el 35,4% debió recurrir a un plan B a última hora, y solo el 10,5% debió suspender la salida de sus vacaciones por ese mismo motivo.

Por otro lado, un poco más de la mitad (52,1%) de los encuestados confesó estar “bastante o muy preocupado’' por el aumento de los contagios y el avance de la variante ómicron, mientras que el 38,7% afirmó que es “poco y nada” lo que le importa. También, más del 70% afirmó que conoce algún caso de Covid-19 en su entorno.

Respecto del pase sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, que rige para todas las personas mayores de 13 años, que deberán presentar el esquema completo de vacunación para concurrir a eventos masivos al aire libre y otras actividades en lugares cerrados, como así también para ir al banco o realizar cualquier trámite en alguna dependencia administrativa, la mayoría se mostró a favor de su implementación: 7 de cada 10 dijeron estar de acuerdo.

En un desglose más detallado que se manifestó a favor del pase, el 74,2% dijo estar “de acuerdo’' con la medida, mientras que el 23% está “poco y nada” conforme con su implementación. El resto se mostró indeciso al responder. Entre algunos de los argumentos brindados, la mayoría cree que puede ser efectiva “para convencer a aquellos que no completaron el esquema o aún no se dieron la primera dosis”. En este sentido, el 40,1% dijo que este pasaporte sí los convencerá; el 38,7% que “puede ser”; y el 16,6% que no tendrá ninguna influencia.

“Me hisopé por las dudas”

El análisis también arroja otros resultados, como el que indica que casi un 25% se hisopó “solamente por precaución” antes de las Fiestas; una conducta que se notó en la abrumadora cantidad de gente que se acercó tanto a los centros Detectar como a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) de los hospitales, en muchas ocasiones alegando falsos síntomas con tal de conseguir una prueba de PCR.

Por otra parte, cinco de cada 10 de los que respondieron esa pregunta, se testearon entre uno y cinco veces desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020. El 40,1% afirmó que nunca lo hizo; el 28,5% dijo que lo hizo entre dos y cinco veces; y el 35,6% respondió haberse hisopado una sola vez. Los que se hicieron el test entre cinco y 10 veces fueron apenas el 4,2%, y los que acudieron a una prueba de antígenos o PCR en más de diez oportunidades, tan solo el 1,2 por ciento.

Poco más del 87% cree que la sociedad se relajó entre “mucho y bastante’' durante los días previos a las Fiestas, y el 56,4% dijo que continúa con las medidas de cuidado de la misma manera que lo hacía antes. El 26,3% admitió que “lo hace menos’', y un 17,3% que se cuida aún más.

Un 48,9% cree que la vida como era antes de la pandemia se recuperará, aproximadamente, en un año. El 19% dijo que “nunca” volverá a ser igual; el 9,7% piensa que entre tres y seis meses volverá la normalidad; y el 4,6%, más optimista, en menos de tres meses.