Seis días después de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, la familia de Marcelo García recibió la noticia que esperaba con angustia desde el viernes pasado. El resultado de la pericia genética confirmó que el cuerpo hallado en la zona del siniestro corresponde al operario de Metrogas de 47 años que permanecía desaparecido desde el momento de la explosión.

La confirmación fue transmitida este jueves a LA NACION por familiares del trabajador, que durante toda la semana reclamaron información oficial para conocer qué había ocurrido con García.

La noticia llegó después de que la Justicia ordenara la realización de estudios de ADN sobre las muestras obtenidas del cuerpo encontrado en el lugar del accidente. El análisis comenzó el martes en un laboratorio de Junín, luego de que los familiares aportaran material genético para el cotejo.

Hasta ahora, la identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente. Durante los días posteriores al siniestro circularon distintas versiones sobre el destino del operario y sus allegados denunciaban que no habían recibido información concluyente sobre su situación.

“Sale que murió, pero no sabemos”, resumían el fin de semana mientras recorrían hospitales, realizaban consultas y esperaban el resultado de la prueba genética.

Marcelo García tenía 47 años y era operario de Metrogas hace 14 años

García trabajaba desde hacía 14 años en Metrogas y formaba parte de una cuadrilla que intervino en la zona después de que una empresa contratista dañara una cañería mientras realizaba trabajos sobre la red de distribución. Esta mañana, otro de sus compañeros que había resultado herido de gravedad también murió.

Según reconstruyeron sus allegados, la última información certera sobre él corresponde al momento de la explosión que afectó viviendas, comercios y vehículos en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

La confirmación de la identidad se conoció mientras continúa el proceso de normalización de la zona afectada. En las últimas horas, las autoridades avanzaron con la reducción del perímetro de seguridad y la restitución gradual de los servicios públicos en distintos sectores de Remedios de Escalada.

El fatal incendio ocurrió el 13 de noviembre a las 9.45, cuando una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de Metrogas dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red. La fuga de gas provocó una explosión y posterior incendio que alcanzó viviendas y comercios de la zona, obligó a evacuar a numerosos vecinos y movilizó un amplio operativo de emergencia.

Según el parte difundido por Defensa Civil durante la jornada del viernes, 21 personas fueron trasladadas a centros de salud, mientras que otras recibieron asistencia en el lugar. La empresa informó que la fuga fue controlada y el fuego extinguido durante la madrugada del sábado. Desde entonces, las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

“La segunda víctima era un operario de Metrogas, quien se hallaba internado en grave estado en terapia intensiva en el sanatorio Fitz Roy. Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal", indicaron fuentes judiciales a LA NACION esta mañana.

El trabajador fallecido se desempeñaba en Metrogas desde 2007 y contaba con casi dos décadas de experiencia en tareas operativas de este tipo, según pudo saber LA NACION. A lo largo de su trayectoria había realizado capacitaciones periódicas y actualizaciones técnicas para intervenir ante situaciones de emergencia en la red de distribución de gas. Su función requería conocimientos específicos y capacidad para tomar decisiones inmediatas frente a posibles riesgos. Su muerte provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, especialmente por la experiencia que había acumulado durante sus años de servicio.