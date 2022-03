Es pediatra, llamó al paseador de perros y se sorprendió con el monto que le pidió: “Gano lo mismo”

Un médico pediatra que se encontraba en la búsqueda de un paseador de perros se llevó una sorpresa no muy grata cuando se enteró el costo del servicio. Luego, lo publicó en las redes sociales donde contó indignado que su salario es casi el mismo que el trabajador al que quiso llevarle a su mascota.

“Le escribí a un paseador de perros. Me pasó lo que cobra, y cobra la hora casi lo mismo que yo como médico pediatra en el hospital. Un like y dejo todo”, escribió Teo Silva en Twitter. El profesional, quien realiza además un posgrado en cuidados paliativos, agregó: “Para los que preguntan, el paseador cobra 500 pesos la hora. En el hospital pagan 700 pesos la hora de guardia. El sueldo básico actual (no guardia) de los pediatras en el hospital es de 40.000 pesos. El alquiler que pago sale más caro que mi sueldo básico. Vivo de guardia en guardia”.

En su charla con LA NACION dejó algo en claro: no está en contra de cuánto cobra el paseador por su trabajo y que “nunca cuestionaría” a alguien por sus precios pero que la comparación le sirvió para evidenciar lo precarizado que está el trabajo de los médicos.

El tuit superó velozmente los 30 mil Me Gusta Twitter: @teo7ok

Teo Silva contó la historia detrás de su tuit viral e intentó visibilizar una difícil situación que el personal de salud vive hace varios años. “Trabajé en CABA, en el sur, en el norte y ahora en una localidad de la provincia de Buenos Aires y la situación siempre fue más o menos la misma. El último aumento fue en enero y del 5%; entonces, cuando uno evalúa la inflación en el país y el aumento de los sueldos, la diferencia es notoria y hace cada vez más evidente lo mal que cobramos. Ni hablar si uno se pone a comparar con lo que cobran otros médicos con la misma experiencia y los mismos años en otros países del mundo”, señaló.

Él decidió dejar sus cuatro trabajos en la Ciudad de Buenos Aires para tener una vida más tranquila; en un solo día, distribuía su labor médica entre Zona Norte, Núñez y el centro porteño. El estrés, la cantidad de horas de trabajo y los viajes que tenía que hacer a diario lo llevaron a replantearse el ritmo que tenía y mudarse de manera definitiva. En su nueva locación -la cual no quiso revelar- encontró a una perrita perdida que adoptó y le dio un hogar y que hoy fue quien lo puso en el centro de la escena viral.

Mientras relataba su experiencia, en Twitter los mensajes se movieron con velocidad. Un colega, médico cirujano, aportó su experiencia. “Un compañero cirujano me cuenta que hace unos días le pagaron $5000 una vía central en un neonato con hipertensión pulmonar, en uno de los sanatorios más caros de CABA. Cuando salió, tenía que ir a comprar una tapa de inodoro. La tapa salía $12.000”, escribió.

“Cuando te lo ponés a pensar suena fuerte. Decís: ‘Che, es la mitad de la tapa de un inodoro’. Cuando uno compara lo que cobra y gana con lo que cuestan las cosas con las que uno vive se da cuenta de lo mal que está”, le dijo Silva a este medio.

Teo Silva contó en Twitter el costo por hora del paseador de perros y lo comparó con su sueldo Twitter: @teo7ok

Sin embargo, Teo Silva hace una aclaración importante y pone énfasis en sus dichos: el problema del sistema de salud está tanto en el sector público como en el privado. “La mayoría de los médicos somos monotributistas, lo cual implica que no tengamos vacaciones ni aguinaldo, que cuando nos enfermamos no nos paguen y todo eso. Yo doy mi ejemplo porque hablo de mí. En abril me tomo diez días de vacaciones y en febrero hice más del doble de guardias para prever esas vacaciones. Es parte de la precarización que vivimos... me enfermé de Covid y no cobré”, precisó.

Pero en el sueldo no se queda el problema. Silva cobra como importe básico $40.000 a lo que le suma las guardias ($700 extra por hora). A ese número total tiene que restarle los insumos básicos, el alquiler y los costos que paga por ejercer la medicina. “Nunca hice el cálculo pero en todas esas cosas se te van cerca de $20.000″, se sinceró. Según señaló, todos los meses, un médico en Argentina tiene que pagar: Caja de médicos, Colegio de médicos y Seguro de mala práxis.

“Hay algunos lugares que piden seguros por si te pinchás o algo así. A mi me toca visibilizar esto, esta es la profesión que me encanta, amo y ejerzo con pasión pero yo no vivo solo de vocación. Esperemos que todo mejore y que haya mejoras para todos. Si este es el sueldo de los médicos, que por lo general somos los que más ganamos en el sistema de salud, imaginemos para abajo... enfermeros, camilleros, personal de limpieza. Es gente que está por debajo de la línea de pobreza y es profesional muy capacitado”, comentó Silva.

Entre risas destacó que el hecho se haya vuelto viral, aunque le pareció anecdótico. El próximo lunes se reúne con el paseador para coordinar días y horarios para que se encuentre con Gorda, su perrita.