Escape de gas en Palermo: siguen el mal olor y el caos de tránsito por la rotura de un caño

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó el miércoles por la tarde que la fuerte fuga de gas sobre la Avenida Juan B. Justo, a la altura de Paraguay, en el barrio porteño de Palermo estaba “controlada”. Sin embargo, la zona este jueves por la mañana sigue sumida en un caos de tránsito.

Zona cortada por fugas de gas

Según informó el móvil de LN+, esa avenida sigue cortada desde Santa Fe hasta Guatemala, calle que fue habilitada recientemente. Asimismo, la retroexcavadora, que trabajaba en la repavimentación del asfalto del Metrobus y rompió un caño de media presión con una de sus palas, continúa en la zona.

Además, las autoridades aseguraron el lugar e instalaron una chimenea temporal en la calle para ventilar y evitar la concentración de gas. Sin embargo, el móvil y vecinos en redes refirieron que aún hay una pequeña fuga y se percibe su olor desagradable.

Causas del incidente

Todo parece indicar que la fuga se debió a un error humano. Según pudo saber este diario de fuentes ligadas a la obra, existe una versión de que la máquina que provocó la fuga se habría topado con el caño de media presión a 30 centímetros de la superficie cuando Metrogas habría informado que se encontraba más abajo, a 1,40.

Fuga de gas en Juan B. Justo y Paraguay Nicolás Suárez

Por otro lado, desde la compañía distribuidora de gas aseguraron a LA NACION que ese caño “estaba a dos metros” de la superficie. De acuerdo a las normas para la vía pública, lo reglamentario es que se ubique, como mínimo, a 1,20 de profundidad. Todas las fuentes consultadas coinciden en que “la reparación llevará tiempo porque el caño de acero que se rompió está dentro de otro caño, lo que se denomina encamisado”.