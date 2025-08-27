Escape de gas en Palermo: despliegan un importante operativo en Juan B. Justo y Paraguay

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegaron un importante operativo este miércoles por la mañana en Palermo por un fuerte escape de gas sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura de Paraguay. Está cortado totalmente el tránsito. “Hace una hora que está perdiendo”, dijo el médico Alberto Crescenti en diálogo con LN+.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de Metrogás, la fuga se produjo luego de que una máquina que estaba realizando tareas de repavimentación en el Metrobús de Juan B. Justo rompiera un caño con una de sus palas. “Estamos trabajando en el lugar”, aseguraron. El lugar del hecho está en las inmediaciones del Sanatorio Los Arcos, a unos 20 metros.

De acuerdo a las imágenes tomadas por los testigos que transitan por la zona, los bomberos arrojaban agua al escape. También se encuentra presente en el lugar el titular del SAME, Crescenti, con 12 unidades del servicio. “El gas está saliendo con mucha presión. Los bomberos están tirando aguas con varias líneas de mangueras pulverizando para intentar disipar el olor que se percibe. Está trabando Metrogás para obturar”, explicó el médico en diálogo con LN+.

Crescenti indicó que se pusieron en contacto con vecinos y gente de alrededor de dos cuadras y se tomaron todas las medidas necesarias, incluso del Sanatorio Los Arcos. “La situación está controlada”, agregó, y aclaró que el paseo de compras de Arcos continúa abierto con normalidad.

“No hay ningún atendido. Le pedimos a la gente que evite la zona por una cuestión de precaución”, sumó el titular del SAME. El médico dijo que se comunicaron con las autoridades del centro de salud privado y que por ahora no consideran evacuar. Ante la consulta de este diario, desde la Ciudad informaron que la empresa Metrogás se “estaba ocupando y que cortará el suministro”.

Debido al incidente, la traza en la avenida Juan B. Justo y alrededores está totalmente cortada. A pocos metros de allí, hay dos estaciones de servicio: una YPF y una Shell.

Hélida, una comerciante de la zona, contó que media hora después de abrir la farmacia que está justo en la esquina de Juan B. Justo y Paraguay oyó una explosión. “Por el olor nos dimos cuenta de que era gas, entonces cerramos. Era impresionante el aroma. Al principio, desde el SAME me dijeron que no había peligro, pero luego nos pidieron que evacuáramos porque el local se estaba llenando de olor a gas”, contó la mujer en diálogo con TN.

Se suspendió una movilización al Polo Científico

Debido al importante escape de gas, quedó suspendida una movilización que había sido convocada por ATE CONICET y otras organizaciones al Polo Científico para el mediodía de este miércoles. El lugar de la convocatoria está cerca de la zona del escape, a unos 200 metros.

“Estamos evaluando en conjunto con los gremios docentes universitarios reprogramar la jornada de clases públicas, pronto comunicaremos cómo continúa el plan de lucha”, se informó.

