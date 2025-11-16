Central Perk: la mítica cafetería de la serie Friends abre el 5 de diciembre en Times Square

El próximo 5 de diciembre en la esquina noreste de la Séptima Avenida con la calle 47, en la ciudad de Nueva York, miles de fanáticos de la serie Friends tienen una cita: ese día será la inauguración de la nueva sucursal de Central Perk, la mítica cafetería de la sitcom que tuvo diez temporadas y fue un éxito en todos los rincones del planeta.

Central Perk Coffee abre el 5 de diciembre en Times Square

Esta es la segunda sucursal que abre Central Perk Coffee Company -la primera se encuentra en Boston- y replicará el modelo de su predecesora al ofrecer “momentos inolvidables, café excepcional y comida deliciosa”.

Este nuevo punto de reunión de los fanáticos de Friends no solo busca reunirlos a ellos, sino también convocar a turistas de todo el mundo y hasta incluso personas que jamás vieron la serie.

Desde la empresa que regentea el negocio, aseguraron que la nueva Central Perk tendrá un diseño contemporáneo y estará llena de guiños sobre los personajes y diálogos que hicieron de la sitcom una serie de culto.

¿Cuánto sale un café en Central Perk?

Según se consigna en el sitio web del lugar, en Central Perk se pueden obtener cápsulas de café individuales en caja con 12 dosis, café de grano entero y café molido, todas en US$14,99. También cuenta con un paquete que incluye las tres mezclas, con un valor de US$35,71.

Joey Tribbiani en un episodio de Friends

Los nombres de las mezclas evocan a capítulos de la serie o a frases icónicas dichas por sus personajes, como “How you doin’?” (¿Cómo estás?), dicha por Joey Tribbiani, interpretado por el actor estadounidense Matt LeBlanc.