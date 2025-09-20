Central Perk, la icónica cafetería de la serie Friends abrirá sus puertas en Times Square

La ciudad de Nueva York será sede de la nueva sucursal de Central Perk, lugar que fue punto de reunión de los protagonistas de la serie Friends (NBC). La icónica cafetería se encontrará en la Séptima Avenida, en un desarrollo de uso mixto que es conocido como 20 Times Square.

Central Perk, de Friends, abrirá sus puertas en Times Square

La inauguración del establecimiento, que se ubicará en el corazón de la Gran Manzana, está programado para fines de otoño de 2025, según un comunicado emitido por Warner Bros Discovery Global Experiences y Central Perk Coffee Company.

Central Perk Coffe abrirá su primera sucursal en Nueva York a finales de otoño 2025 (FB/Central Perk Boston) Nick Pease

Se tratará de una versión contemporánea y real de lo que se mostraba en televisión y que fue punto de encuentro de los personajes de Friends, al que ahora podrán acudir visitantes locales, turistas extranjeros y fanáticos de la serie de los años 90.

Esta es la segunda sucursal que abre Central Perk Coffee Company (la primera se encuentra en Boston) y replicará el modelo de su predecesora al ofrecer “momentos inolvidables, café excepcional y comida deliciosa”.

La ubicación exacta es la esquina noreste de la Séptima Avenida con la calle 47, en la ciudad en donde se ambienta la famosa serie de NBC, y el espacio también contará con el icónico sofá naranja en el que convivían todos los amigos.

Central Perk Coffe es un espacio dirigido a turistas y fanáticos de la serie Friends (Central Perk)

Cuánto cuesta el café del Central Perk de Boston

Central Perk Company cuenta con una sucursal que actualmente opera en Boston, ubicada en la 205 Newbury Street, de acuerdo con su sitio web.

El lugar ofrece cápsulas de café individuales en caja con 12 dosis, café de grano entero y café molido, todas en US$14,99 y también cuenta con un paquete que incluye las tres mezclas, con un costo de US$35,71.

Los nombres de las mezclas hacen alusión a capítulos de la serie o a frases icónicas dichas por sus personajes, como “How you doin’?” (¿Cómo estás?), dicha por Joey Tribbiani, interpretado por el actor estadounidense Matt LeBlanc.

Las mezclas de café tienen nombres alusivos a la serie Friends (FB/Central Perk)

También existe un paquete llamado “We were on a coffee break”, que hace referencia a lo que decía Ross Geller, interpretado por David Schwimmer, al hablar de la “aventura” que tuvo mientras sostenía una relación con Rachel Green, a quien dio vida la actriz Jennifer Aniston.

Además, el sitio web también vende otro tipo de mercancía relacionada con la trama de Friends, ideal para los aficionados de esta producción, tales como tazas, vasos, termos, camisetas, buzos, imanes para el refrigerador, bolígrafos, llaveros y pines, entre otros.

Friends cumple 31 años desde su estreno

La producción es una de las sitcoms más exitosas de su época y el 22 de septiembre cumplirá 31 años desde su estreno, el cual convirtió a Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani en los personajes favoritos de muchos televidentes.

Friends se estrenó en 1994, con una trama basada en la vida de seis amigos, quienes pasaban aventuras a nivel personal y profesional y se enfrentaban a la vida adulta en Manhattan, según IMDb.

La serie tiene 236 capítulos y 10 temporadas, además obtuvo 231 nominaciones en diferentes premiaciones, de las cuales ganó 79, así mismo, fue acreedora de seis reconocimientos de Primetime Emmy.

Aunque fue una creación de David Crane y Martha Kauffman, a lo largo de las temporadas y episodios existieron otros escritores y directores, incluso el propio actor David Schwimmer dirigió diez capítulos.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer para la serie Friends (NBC)

Algunos otros de los personajes importantes en la trama fueron Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry, fallecido en 2023), y Günther (James Michael Tyler), este último, gerente y barista de Central Perk.

Friends también contó con apariciones especiales de estrellas invitadas, de las que destacan Alec Baldwin, Anna Faris, Ben Stiller, Brad Pitt, entre otros, según IMDb.