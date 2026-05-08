España dice haber detectado un posible caso de hantavirus en Alicante

Una mujer de Alicante, en el sureste de España, presenta síntomas compatibles con hantavirus y fue internada en aislamiento mientras se realiza su evaluación clínica. El caso fue confirmado este viernes por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Se trata de una pasajera que viajaba en el mismo vuelo que una mujer que había contraído el virus tras embarcarse en el crucero MV Hondius y que murió luego en Johannesburgo, en Sudáfrica.

Según explicó Padilla, la pasajera española estaba sentada dos filas detrás del caso fatal, aunque el contacto entre ambas fue breve durante el traslado aéreo.

La mujer fue trasladada a un hospital de Alicante, donde permanece aislada y bajo seguimiento médico. Presenta síntomas leves, entre ellos tos y malestar general.

En paralelo, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana iniciaron el rastreo de contactos estrechos de la paciente durante los últimos días, como parte del protocolo de prevención.

Mientras tanto, la situación del crucero MV Hondius, donde se originó el brote, sigue bajo seguimiento internacional. El buque tiene previsto arribar el domingo por la mañana al puerto de Granadilla, en Tenerife, en las Islas Canarias.

Según informó el ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, ese mismo día comenzará el operativo para repatriar a los pasajeros a sus países de origen mediante vuelos organizados por las autoridades.

El crucero, que inició su travesía en abril desde la Argentina, generó preocupación luego de que se confirmara la muerte de tres personas que habían estado a bordo. Además, otros tres pasajeros enfermos fueron evacuados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que el barco continuara su ruta hacia Canarias con cerca de 150 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, de 23 nacionalidades.

Las autoridades españolas dispusieron que el buque no atraque en el puerto, sino que permanezca fondeado frente a la costa. Los pasajeros serán trasladados en embarcaciones más pequeñas hasta tierra y luego, en autobuses, a un aeropuerto cercano.

“En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial”, explicó la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Desde allí, los ciudadanos extranjeros serán repatriados a sus países de origen. También podrán ser trasladadas aquellas personas que presenten síntomas leves, siempre que no requieran atención médica urgente, precisó la ministra de Sanidad, Mónica García.

“Estamos tomando todas las decisiones necesarias, evaluando todos los escenarios posibles”, señaló la funcionaria.

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Con información de las agencia Reuters y AFP.