Esperan 800.000 personas para la misa que el Papa dará en Córdoba; Francia acusa a Irán de hackear sus supermercados

El Papa León XIV dará hoy una misa a las 10 de la mañana en el predio de Fadea, la fábrica de aviones cordobesa. Esperan la participación de 800.000 fieles. Por la noche seguirá con una vigilia joven en Palermo. Mañana visitará a los presos de cárcel de Devoto. Luego visitará la Basílica de Luján, se volverá a encontrar con los fieles que visiten en lugar, y volverá a Ezeiza, desde donde despegará y dará por finalizada su visita oficial.

en el predio de Fadea, la fábrica de aviones cordobesa. Esperan la participación de 800.000 fieles. Por la noche seguirá con una vigilia joven en Palermo. Mañana visitará a los presos de cárcel de Devoto. Luego visitará la Basílica de Luján, se volverá a encontrar con los fieles que visiten en lugar, y volverá a Ezeiza, desde donde despegará y dará por finalizada su visita oficial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes una jornada con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una máxima de 26 grados. En Córdoba se esperan chaparrones y condiciones de mayor inestabilidad. El SMN además emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego.

una jornada con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una máxima de 26 grados. En Córdoba se esperan chaparrones y condiciones de mayor inestabilidad. El SMN además emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego. Los trabajadores de la fábrica de tractores Pauny continúan con la toma de la planta de la empresa, ubicada en la localidad de Las Varillas, en Córdoba. La semana pasada terminó sin que la firma presentara alternativas de pago de los salarios y aportes atrasados. La posibilidad que planteó en la audiencia en Trabajo fue que armaran algunas unidades encargadas para entregarlas. En un comunicado, la empresa dijo que los problemas que tiene son los mismos que afectan al sector hace dos años.

de la empresa, ubicada en la localidad de Las Varillas, en Córdoba. La semana pasada terminó sin que la firma presentara alternativas de pago de los salarios y aportes atrasados. La posibilidad que planteó en la audiencia en Trabajo fue que armaran algunas unidades encargadas para entregarlas. En un comunicado, la empresa dijo que los problemas que tiene son los mismos que afectan al sector hace dos años. El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana , pidió este lunes a todos sus ministros, secretarios y principales funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en el primer paso de una reorganización de su gobierno tras la destitución de Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. Por otro lado, el Congreso paraguayo nombró al economista Jorge Schreiner como nuevo titular del Banco Central de Paraguay, tras la propuesta presentada por Alliana.

, pidió este lunes a todos sus ministros, secretarios y principales funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en el primer paso de una reorganización de su gobierno tras la destitución de Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. Por otro lado, el Congreso paraguayo nombró al economista Jorge Schreiner como nuevo titular del Banco Central de Paraguay, tras la propuesta presentada por Alliana. El gobierno de Francia responsabilizó el lunes a Irán del ciberataque ocurrido el mes pasado contra las heladeras y los congeladores de varios supermercados y convocó al embajador iraní, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. “Francia condena en los términos más enérgicos los inaceptables ciberataques perpetrados en su territorio por la República Islámica de Irán contra intereses franceses”, dice un comunicado del ministerio.

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Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.