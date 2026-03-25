Ranking QS: la Argentina se fortalece en Artes y Humanidades y la UBA se destaca, junto a otras universidades nacionales

La Argentina mantiene su presencia en el escenario académico internacional, con un desempeño destacado en Artes y Humanidades, aunque en un contexto de creciente competencia global que impacta en disciplinas consideradas estratégicas. Así lo muestra la edición 2026 del Rankings QS por temática.

El ranking, que evalúa más de 21.000 programas académicos de 1900 universidades en más de 100 países, analiza 55 disciplinas agrupadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En la última edición, 16 instituciones argentinas sumaron 134 apariciones. De ese total, 43 posiciones mejoraron, 27 descendieron y 44 se mantuvieron estables respecto a la edición anterior. Las 20 restantes corresponden a nuevas incorporaciones. En términos generales, se observa una mejora neta del 12%.

El país conserva, además, 18 presencias dentro del top 100 global —igual que el año anterior— y seis en el top 50, una menos que en la edición 2025.

Este año, el ranking lo encabeza la Universidad de Oxford, que logró superar a Harvard, ubicada ahora en el segundo puesto. Los primeros 10 puestos los disputan universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. El tercer lugar es para la inglesa Universidad de Cambridge, luego siguen las americanas Stanford, Yale, Columbia y la Universidad de California (UCB). El puesto 8 es para University College London (UCL), lo sigue la Universidad de Edimburgo y completa el top 10 la Universidad de Nueva York (NYU).

A nivel regional, el mejor desempeño se lo lleva Brasil, que rankea 31 instituciones, cuenta con 79 entradas en el top 100 por temática y mejoró en 114 posiciones respecto a la edición 2025. Le sigue México, que cuenta con 58 entradas entre los 100 primeros puestos. El tercer puesto es para Chile, que cuenta con 51 entradas, luego Colombia, que aporta 31. Después de la Argentina, que mantuvo 18 entradas en el top 100, están Perú, con 6, y Ecuador, con 3.

El punto fuerte de la Argentina se registra en Artes y Humanidades, donde el país muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. En esta edición, seis universidades se ubican entre las 500 mejores del mundo en esta área, el doble que en 2021 y una más que en 2025.

El liderazgo de la UBA

La Universidad de Buenos Aires vuelve a dominar el desempeño nacional: concentra cerca de un tercio de las 134 apariciones argentinas y lidera en 42 áreas de conocimiento. Es además la única institución del país con disciplinas dentro del top 50 global.

Su mejor disciplina es Lenguas Modernas, donde ocupa el puesto 22, lo que supone una mejora con respecto al puesto 32 que ocupó en 2025. Sin embargo, aún no ha regresado al top 20, una posición que alcanzó una sola vez, cuando ocupó el puesto 16 en 2019.

En total, la UBA cuenta con cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo y 12 dentro del top 100. A Lenguas Modernas (22°) se suman Ingeniería en Petróleo (35°), Derecho (34°), Antropología (43°) e Historia del Arte (rango 26-50).

También mantiene presencia en el top 100 en áreas como Arquitectura, Historia, Comunicación y Medios y Veterinaria (todas en el puesto 51°), así como en Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el período 2022-2026 Fabian Garcia

“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, señaló su rector, Ricardo Gelpi. Este fue el reclamo por el que los gremios docentes decidieron parar toda la semana pasada. Los gremios denunciaron una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes cercana al 40% en los últimos dos años, reclamaron la reapertura de las paritarias y cuestionaron la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En esta edición, la UBA también amplió su presencia con la incorporación de nuevas áreas como Estadística e Investigación Operativa, Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales, por lo que desde la institución marcan que con evaluación en 48 de las 55 disciplinas, “la universidad reafirma una presencia transversal en la producción de conocimiento a escala global”.

Otras universidades argentinas

La Universidad Nacional de La Plata se posiciona como la segunda institución argentina con mayor presencia, con 25 disciplinas ranqueadas y el mayor número de mejoras respecto del año anterior. El podio lo completa la Universidad Nacional de Córdoba, con 18 entradas, que muestran avances en las áreas generales de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Administración.

También se registran nuevos ingresos al top 100: la Universidad Torcuato Di Tella, con la disciplina Estudios Internacionales en el puesto 100, y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), con Teología, Divinidad y Estudios Religiosos en el rango 51-100.

Por su parte, la Universidad Austral se mantiene como la institución de gestión privada que lidera en más disciplinas en la Argentina, con ocho años consecutivos de liderazgo en Derecho y Medicina, cinco en Negocios y Management y tres en Filosofía. En el área de negocios, logró superar a la UBA, ubicándose en el puesto 131 a nivel global.

La sede de Pilar de la Universidad Austral.

“Ser la universidad privada argentina que lidera en la mayor cantidad de disciplinas en el QS by Subject refleja la solidez de un proyecto académico consistente, que no responde a un logro aislado, sino a un trabajo sostenido en el tiempo. Este resultado expresa nuestra capacidad para combinar excelencia, estabilidad y crecimiento en distintas áreas del conocimiento, con una clara proyección internacional. También es una invitación a reforzar nuestra responsabilidad por generar un impacto significativo en nuestro país y en la región, considerando la confianza que la sociedad tiene en nosotros”, consideró su rector, Julián Rodríguez.

Una competencia cada vez más intensa

Desde QS, en tanto, destacan que los cambios deben leerse en el marco de una competencia internacional cada vez más intensa. “Los resultados de este año reflejan un panorama de educación superior global cada vez más competitivo, en el que los buenos resultados en otros lugares pueden afectar la representación en disciplinas específicas”, señaló Ben Sowter, vicepresidente senior de la consultora.

Señaló que la Argentina dejó de estar representada en áreas como Odontología, Marketing, Enfermería y Música, Anatomía y Fisiología, Clásicos e Historia Antigua, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería Civil y Estructural: todas áreas en las que había tenido presencia el año pasado. Y consideró: “Los cambios en la representación no indican necesariamente un descenso en el rendimiento, sino más bien el ritmo al que otras instituciones de todo el mundo están avanzando en estos campos”.