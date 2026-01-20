“Esto no termina más”: la angustia de los pobladores por la reactivación de incendios forestales en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Diversos focos de incendio se reactivaron con fuerza en las últimas horas a causa de las altas temperaturas, que entre hoy y mañana volverán a estar alrededor de los 30ºC. El acceso al Parque Municipal Puerto Bonito, en Epuyén, permanece cerrado.

De acuerdo con el operativo a cargo de la Secretaría de Bosques de Chubut, ayer el personal ingresó caminando, embarcado y helitransportado al sector de Bahía Las Percas, Bahía El Desafío y La Condorera, sobre el cerro Epuyén, uno de los que mayor actividad de fuego registran por estas horas. Allí se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas cortafuegos con herramientas manuales sobre los focos secundarios.

Entre el cerro Epuyén y el cerro Pilche, el fuego comenzó a quemar zonas de bosque nativo que permanecían sin quemarse, especialmente en el valle del arroyo Planicie. Después del mediodía, se activaron varios focos, sobre todo en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas –donde los brigadistas trabajaron con herramientas manuales–, así como en el campo de Payan Delgado, donde operaron medios aéreos.

“En el sector de El Coihue (kilómetro 6), arroyo Las Minas y La Burrada, se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro, pero en islas sin quemar. En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”, señalaron desde la Secretaría de Bosques. En el sector de El Pedregoso –entre el cerro Pirque y la ruta 40– y en cercanías del Rincón de Lobos también se registraron reactivaciones dentro del perímetro del incendio. Los combatientes trabajaron allí con equipos de agua.

Ante la reactivación de varios focos y a 15 días del inicio del fuego en Puerto Patriada, los pobladores de Epuyén y El Hoyo volvieron a estar en vilo y a sentir que “esto no termina más”, como indicaron muchos en redes sociales. Hoy los vecinos siguen tapados de humo y algunos consideran autoevacuarse, especialmente las familias con niños y las personas con problemas respiratorios.

“Hoy amanecimos con mucho humo por todos lados. Pensaba irme a la casa de una amiga que vive en Mallín Ahogado, pero por ahora lo que hacemos es no salir de la casa, porque adentro hay menos humo, y nos mantenemos expectantes. Tiene pinta de que seguirá el fuego”, afirmó una vecina de Epuyén que tiene una bebé de dos meses.

Una situación similar viven los pobladores de Villa Lago Rivadavia, Cholila y los de la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, donde otro gran incendio forestal permanece activo. “Tenemos hoy un día todavía caluroso, con baja humedad, así que son las condiciones para fuego bastante activo. El sector que más atención nos demanda es arriba de Punta Mattos, por donde eventualmente el fuego podría avanzar hacia el sur, es decir, la zona centro del parque, que si bien tiene estancamiento de humo en el aire, hoy está abierta y habilitada para turismo”, contó hoy a LA NACION Danilo Hernández Otaño, intendente de ese área protegida.

Las altas temperaturas complican el combate del fuego en el parque Los Alerces. apn

Agregó que en el sector 2, el de Punta Mattos, hay actualmente 72 personas trabajando con apoyo de varios medios aéreos, dado que hay visibilidad para que puedan operar. En la zona norte del parque, en lago Rivadavia, trabaja el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, intentando que el incendio no llegue a Villa Lago Rivadavia.

Asimismo, en el noreste del parque, que es una zona muy poco accesible, se trabaja con topadoras para contener y que el fuego no salga del parque hacia jurisdicción provincial. El resto de las zonas, sobre todo donde se inició el incendio a principios de diciembre, en Puerto Café, sobre el lago Menéndez, se monitorea con una aeronave que hace al menos un vuelo diario con una cámara de visión de 360º. Eso permite advertir columnas de humo. En esos sectores hay muy poca actividad. “Por el momento, se prioriza el trabajo en las zonas pobladas”, recalcó Hernández Otaño.

Así, los trabajos de hoy en Los Alerces estarán condicionados por el aumento de la temperatura y las consiguientes reactivaciones de focos. Se utilizan drones para monitorear la situación y priorizar la seguridad de los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de humo. A su vez, durante la tarde de ayer se constataron una serie de desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71 entre Arrayanes y Quebrada del León, producto de los derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los medios aéreos.

“La marcada pendiente de las laderas del Cerro Riscoso en el sector de Punta Mattos favorece los deslizamientos del material desprendido por la acción del agua lanzada, situación que eleva el riesgo para los equipos de trabajo que combaten en este lugar”, señalaron desde el área protegida.

Y añadieron: “Como viene sucediendo en las últimas jornadas, al descender la temperatura por la tarde se produce un fenómeno de retroceso del fuego por las pendientes, con la formación de nuevos focos en sectores próximos a la Ruta 71 que aún no habían sido afectados por las llamas. Esta dinámica de permanente movimiento de los frentes implica desplazamientos no previstos de los equipos de combate para contener las situaciones extraordinarias en diversos puntos durante la noche”.