Estos son los 50 mejores hoteles del mundo

Los 50 mejores hoteles del mundo fueron elegidos en las últimas horas por la famosa lista The World’s 50 Best, que también hace los rankings de restaurantes, bares y vinerías a nivel internacional.

En el listado de los alojamientos más destacados, Asia tuvo el mayor peso y América Latina quedó relegada. Solo ubicaron algunos establecimientos México y Brasil, mientras que la Argentina no apareció en la terna.

El mejor hotel del mundo este 2025 fue el Rosewood Hong Kong, que subió dos posiciones hasta coronarse triunfador.

La lista con los 50 mejores hoteles del mundo

1. Rosewood Hong Kong

Rosewood Hong Kong Instagram Rosewood Hong Kong

Rosewood Hong Kong Instagram Rosewood Hong Kong

Rosewood Hong Kong Instagram Rosewood Hong Kong

The World’s 50 Best plantea que este hotel se destaca en una ciudad repleta de rascacielos, con 270 metros de altura, 413 habitaciones de “ultralujo” y una “envidiable ubicación frente al puerto Victoria”. Además hace énfasis en sus “impresionantes vistas” del horizonte de Hong Kong.

No fue solo eso. De su interior -al que nombran como “un mundo aparte”- destacan sus 11 restaurantes y bares, sus amplias instalaciones de bienestar, las obras de arte “dignas de una galería”, las “elegantes habitaciones y suites”, y un servicio de primera clase “que atrae a las personalidades más influyentes”.

Según el jurado, este hotel tiene una vibrante fusión de Oriente y Occidente, que lleva a los huéspedes a quedar inmersos en un “mar de color y textura”.

El precio básico de este alojamiento, que también fue galardonado este año como el mejor de Asia, es US$650 por noche.

2. Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya

Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya The 50 Best

Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya The 50 Best

Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya The 50 Best

Definido como “un amplio refugio urbano que ofrece hospitalidad de primera clase”, en The 50 Best ponderan este alojamiento por invitar tanto a “disfrutar” como a “relajarse profundamente”.

“Ubicado a orillas del Río de los Reyes, cuenta con 299 habitaciones y suites contemporáneas distribuidas en varias plantas, una piscina de varios niveles rodeada de palmeras, jardines de inspiración mediterránea y un increíble centro de bienestar con un spa inspirado en antiguos rituales tailandeses. Grande, audaz y vibrante, es un referente en la nueva ola hotelera de Bangkok”, indican.

También destacan la “amplitud clave” de sus habitaciones, con una atmósfera propia de un resort por la fluidez entre sus espacios interiores y exteriores, y entre sus patios interconectados que “prolongan el flujo natural del río”.

La arquitectura del alojamiento es escalonada, con abundante cristal, mármol pulido, techos altos y enormes obras de arte moderno de artistas locales. Tiene algunas habitaciones hasta con terraza privada.

“Las luminosas zonas comunes oscilan entre el modernismo tropical y la opulencia dorada”, cuentan los jurados, que además recuerdan que dentro del hotel funciona el BKK Social Club, elegido número 19 entre los 50 mejores bares de Asia.

La tarifa inicial: US$450 por noche.

3. Capella Bangkok

Capella Bangkok Instagram Capella Bangkok

Capella Bangkok Instagram Capella Bangkok

Capella Bangkok Instagram Capella Bangkok

Valorado por su “serenidad y un servicio excelente”, también a orillas del río Chao Phraya, el jurado pondera de este alojamiento sus diseños de tonos neutros, líneas puras y estilo japonés, y su atención “excepcional, casi sobrenatural”, que logra anticiparse a las necesidades de los huéspedes.

En 2024, había sido elegido el mejor del mundo.

“El espacio y la luz son características esenciales de las 101 habitaciones, suites y villas. Las habitaciones estándar, con sus vestidores, amplios baños llenos de luz y terrazas con reposeras, son casi del tamaño de un departamento. Pero si realmente desean apreciar el lujo del espacio en una ciudad densamente poblada, las villas ribereñas del Capella Bangkok lo tienen todo. No solo el alojamiento en sí es impresionantemente espacioso, con salas de estar independientes y baños inmensos, sino que todas las villas cuentan con jardines privados con jacuzzi y sala de estar privada“, indican desde The World’s 50 Best.

Tarifa inicial: US$600 por noche.

4. Passalacqua

Hotel Passalacqua Instagram Passalacqua

Hotel Passalacqua Instagram Passalacqua

Hotel Passalacqua Instagram Passalacqua

Ubicado en una finca privada en el Lago di Como italiano, el Hotel Passalacqua se destaca por su lujo y es ideal para “disfrutar de la dolce vita”.

“Rodeado de espectaculares jardines con terraza y con tan solo 24 habitaciones, este hotel boutique exhibe la más exquisita artesanía italiana en un derroche de ornamentada elegancia barroca, todo bajo la atenta y siempre elegante mirada de su actual propietaria, Valentina De Santis“, explican en The 50 World’s Best y hablan de un “refugio sublime, casi como una residencia privada” que aprovecha “al máximo” una ubicación mágica a orillas del lago.

Este año y en 2024 ganó el premio al mejor hotel boutique.

Tarifa inicial: US$1300.

5. Raffles Singapur

Hotel Raffles Singapore Instagram Raffles Singapur

Hotel Raffles Singapore Instagram Raffles Singapur

Hotel Raffles Singapore Instagram Raffles Singapur

“La gran dama de los hoteles del sudeste asiático”: así definen este hotel de estilo neorrenacentista que se terminó de construir en 1899 y fue aclamado como uno de los más bellos e innovadores del siglo.

“Hospedarse en el Raffles Hotel Singapore es sumergirse en la época dorada de los viajes. Ya sea recibiendo la cálida bienvenida de los porteros sikh uniformados del hotel, paseando por las relucientes verandas con vistas a los jardines tropicales, disfrutando de un día de relax en una de las 115 suites o explorando la amplia oferta gastronómica, una estadía en este hotel los llevarán a recuerdos imborrables de lujo y tradición“, aseguran los jurados.

Un detalle: contó con las primeras luces y ventiladores eléctricos de Singapur.

Tarifa inicial: US$2000.

El resto del listado

6. Atlantis The Royal, Dubai

7. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

8. Chablé Yucatán, Chocholá

9. Four Seasons Firenze, Florencia

10. Upper House Hong Kong, Hong Kong

11. Copacabana Palace, Río de Janeiro

12. Capella Sydney, Sydney

13. Royal Mansour, Marrakech

14. Mandarin Oriental Qianmen, Pekín

15. Bulgari Tokyo, Tokio

16. Claridge’s, Londres

17. Four Seasons Astir Palace, Atenas

18. Desa Potato Head, Bali

19. Le Bristol, París

20. Jumeirah Marsa Al Arab, Dubai

21. Cheval Blanc Paris, París

22. Bulgari Roma, Roma

23. Hôtel de Crillon, París

24. Rosewood São Paulo, San Pablo

25. Aman Tokyo, Tokio

26. Hotel Il Pellicano, Porto Ercole

27. Hôtel du Couvent, Niza

28. Soneva Fushi, Maldivas

29. The Connaught, Londres

30. La Mamounia, Marrakech

31. Raffles London at The OWO, Londres

32. The Emory, Londres

33. Maroma, Riviera Maya

34. The Calile, Brisbane

35. The Lana, Dubai

36. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Mónaco

37. Janu Tokyo, Tokio

38. The Taj Mahal Palace, Mumbai

39. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit

40. Singita-Kruger National Park, Kruger National Park

41. Mandarin Oriental Hong Kong, Hong Kong

42. Hotel Bel-Air, Los Ángeles

43. The Mark, Nueva York

44. Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos

45. The Tokyo Edition Toranomon, Tokio

46. Hotel The Mitsui, Kioto

47. Estelle Manor, Witney

48. Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj

49. Hotel Sacher Vienna, Viena

50. Mandapa, Bali