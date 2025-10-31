Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 31 de octubre: las provincias afectadas

En vísperas de un fin de semana que tendrá alta presencia de nubes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que no se esperan condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este viernes 31 de octubre. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes que regirá en sectores del centro y oeste del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta amarilla por tormentas afectará a San Luis, el norte de La Pampa y Mendoza, y el sur de Córdoba. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros.

En cambio, la advertencia por vientos fuertes regirá en el norte de San Juan, el noroeste de Mendoza y la zona cordillerana de La Rioja. Al respecto, el Servicio Meteorológico dijo que para la zona cordillerana se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90, especialmente en los niveles más altos, mientras que en los sectores restantes será de entre 35 y 50, con ráfagas de hasta 75.

Por último, para el norte de Mendoza y el este de San Juan se emitió una alerta amarilla por vientos Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 75. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, detalló el organismo.

Mapa de alertas para este viernes 31 de octubre

Frente a este escenario, el SMN recomendó una serie de medidas preventivas para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes. En el caso de las tormentas, se aconseja no sacar la basura ni dejar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de playas, ríos o lagunas durante las descargas eléctricas. También se sugiere tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono, y mantenerse informado por las autoridades locales.

Por otro lado, ante los vientos, el organismo aconseja asegurar los objetos que puedan volarse, evitar permanecer al aire libre, buscar refugio bajo techo y no resguardarse cerca de árboles ni postes eléctricos. Ante cualquier situación de riesgo, se sugiere comunicarse con los organismos de emergencia locales.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 18°C. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 23°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y con el correr de la tarde aparecerán más nubes, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 73%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 17°C, mínimas de 12°C y máximas de 23°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 82%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 12°C y 29°C en Córdoba, 13°C y 28°C en Tucumán, 11°C y 25°C en Santa Fe, 11°C y 25°C en Entre Ríos, 9°C y 26°C en Jujuy, 8°C y 25°C en Salta, 15°C y 25°C en Misiones, 13°C y 31°C en La Rioja, 14°C y 29°C en Santiago del Estero, 11°C y 30°C en San Luis, 9°C y 32°C en San Juan, 10°C y 28°C en Mendoza, 15°C y 22°C en Río Negro, 15°C y 20°C en Chubut y 7°C y 12°C en Santa Cruz.