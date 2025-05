Estos son los cambios que implementó la Ciudad en el estacionamiento por el paro de colectivos

En el marco del anuncio del paro de colectivos de 24 horas que anunció la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este martes 6 de mayo, el Gobierno porteño implementó una serie de modificaciones para simplificar el estacionamiento de automóviles en la Ciudad.

De esta forma, y según indicaron autoridades porteñas, se habilitó el estacionamiento durante toda la jornada en las avenidas en donde habitualmente está prohibido hacerlo los días hábiles entre las 7 y las 21 horas. Sin embargo, en los sectores en donde la normativa impide el estacionamiento durante las 24 horas, la prohibición sigue vigente.

Con motivo del paro de colectivos, el día de hoy, martes 6 de mayo, se autoriza de manera excepcional el estacionamiento general en avenidas donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21 h en la Ciudad.

— Buenos Aires Ciudad (@gcba) May 6, 2025

Asimismo, anunciaron que se suspenderá el cobro del estacionamiento medido durante todo el día. “El subte funciona con normalidad y hay agentes de tránsito y de la Policía de la Ciudad en puntos claves para garantizar la circulación, el orden y la seguridad”, expresaron desde la Ciudad en un posteo en la red social X.

El paro de este martes

La medida de fuerza de la UTA es en reclamo por los salarios, ya que desde el gremio buscan que se les mejore la oferta hecha la semana pasada, cuando les ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% para febrero, marzo, abril y junio, a pagarse a partir del próximo mes. También se ofrecieron sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

Desde el Gobierno, que intentó mediar entre las cámaras empresariales de transporte y un sector del gremio, no llegaron a un acuerdo y calificaron a la medida de fuerza como “extorsiva”.

El paro tendrá impacto parcial en la Ciudad, el conurbano y localidades del interior del país. Durante este martes se verán afectadas 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de servicios en Córdoba, Misiones, Río Negro y Corrientes.

Filas para tomar colectivos en la zona de la estación Once Santiago Filipuzzi - LA NACION

La medida ocurre luego de un nuevo fracaso en las negociaciones entre representantes sindicales, empresariales y oficiales. En la mesa donde se sentaron las partes hubo nuevas caras por parte del Gobierno. Esto es porque el anterior secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue desplazado el jueves pasado.

Asumió en su lugar el empresario mendocino Luis Pierrini, quien llegó a este cargo sin un paso previo por la función pública. En cambio, su experiencia laboral incluye 20 años de trayectoria en al menos tres empresas del rubro seguros y un paso por la política deportiva en 2023 como vicepresidente segundo de Independiente Rivadavia.

Qué líneas no funcionan

El paro de colectivos será por 24 horas y afecta a nueve millones de pasajeros, según informó el gremio. En principio, más 300 líneas cuyos trabajadores están afiliados a la UTA forman parte del paro de colectivos. Entre las líneas afectas desde las cero horas de este martes 6 de mayo se encuentran: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

El paro afecta a los servicios de corta y media distancia. Ricardo Pristupluk

Por su parte, las líneas que pertenecen a la empresa DOTA, están a disposición para trabajar y no se adhieren a la medida de fuerza. De esta manera, prestan servicios con normalidad las líneas 7-8-8 (ex 5)-9-20-21-23-24-25-28-31-44-50-50 (ex 6)-51-56-57-87-60-74-76-78-79-84-91-99-100-101-106-107-108-115-117-130-134-135-146-150-161-164-168-177-188 [en la Ciudad] y 263-271-283-299-370-373-384-385-388-403-405-410-429-435-503-514-520-523-570 [en Provincia].