“Estoy aterrado”: denunció que lo confundieron con Felipe Pettinato y lo golpearon en la calle

Leo Blanco, un imitador argentino del músico Michael Jackson, denunció ayer que fue confundido con Felipe Pettinato y atacado por varias personas en la vía pública, e incluso que fue golpeado por un hombre mientras se encontraba en la estacion porteña de Once. “Estoy aterrado”, admitió el joven.

Blanco utilizó su cuenta de Instagram para publicar un descargo sobre lo sucedido. “Desde el comienzo de mi carrera me han confundido con Felipe Pettinato, pero nunca había pasado de una anécdota graciosa. El viernes pasado fui a una consulta médica y las miradas en la calle no me soltaban... algunos me decían Pettinato y otros murmuraban ¿No estaba internado?”, comenzó el joven.

Y continuó: “Ayer por la tarde/noche fui con mi pareja a la estación de Once para que ella tome un micro hacia su ciudad, dejé el auto a 2 cuadras y encaramos para allí (antes pasaríamos por los baños). Hicimos metros caminando y un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo enfermo mental (como si eso fuera un insulto)”.

A lo largo de su relato compartido desde su cuenta de Instagram, el joven contó que mientras caminaba la gente no parada de observarlo. “Seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho (con el que yo estaba fumando)”, precisó Blanco.

“Me lo dobló y con su mano me estrujó la mano y muñeca apagando el cigarrillo, lastimandonos a ambos. Mientras hacía eso me decía la frase: ‘vas a aprender’”, denunció el imitador.

“En medio de un ataque de pánico fuimos directo al baño. Cuando entré allí, ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mí (es un baño enorme donde suele haber mucha gente). Fui hacia uno de los migitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta: ‘¿Vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘No, a este lo internaron por loquito’”, describió Blanco.

El Joven argumentó que intentó hablar con los hombres para explicarles que no era Felipe Pettinaro, pero que “seguían en la suya”, por lo que debió cambiar los planes y volver al auto junto a su pareja .

“¡La gente tiene mucha ira! Estoy aterrado porque el sr que me golpeó podría haberme clavado algo y todo porque vio el caso de Felipe en la tele. ¿A donde hemos llegado? Estuve bastante tiempo encerrado en casa, cumpliendo con unas obligaciones laborales y cuando retomo actividades no puedo ni caminar por la calle porque tengo miedo”,

“Toda mi familia está asustada por este tema; mucho más que yo mismo. No se que hemos hecho mal como para que el odio predomine, pero algo debo hacer con esta situación para poder caminar tranquilo y aunque pienso y pienso no encuentro la solución”, concluyó el joven.

Felipe Pettinato

A mediados de mayo, el departamento de Felipe Pettinato, ubicado en Aguilar 2390, en Belgrano, se incendió y como consecuencia de la tragedia, encontraron el cuerpo del neurólogo Melchor Rodrigo, quien también se encontraba en el lugar.

Hasta el momento no está claro para la Justicia la forma en que se produjo el incendio. Solo Pettinato acompañaba al neurólogo en el momento del siniestro. Todavía no se le tomó testimonio en la causa, ya que el hijo del conductor Roberto Pettinato se encuentra internado en una clínica psiquiátrica por ser “peligroso para sí mismo y para terceros”. Los médicos establecieron que Felipe no se encuentra en condiciones de dar una declaración sobre lo sucedido.