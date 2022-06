Homero Pettinato estalló por la difusión de un video de su hermano Felipe: “Hijos de p...”

El hijo de Roberto Pettinato, Homero, se refirió este martes a la viralización de un video de su hermano Felipe bailando como Michael Jackson durante una entrevista televisiva y arremetió contra quienes lo compartieron. “Hay que ser muy hijo de p...”, lanzó en un posteo de Twitter.

La semana pasada comenzó circular en distintas redes sociales imágenes que aparentaban ser los momentos previos de Felipe Pettinato al incidente que ocurrió en su departamento en Palermo y que resultó en decenas de evacuados junto con la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

Apodado por los internautas como “Shamouna” -onomatopeya que emula los gritos de Michael Jackson en algunas de sus canciones-, el video muestra a Felipe durante una entrevista a un periodista de América TV, quien le pregunta sobre su adicción al alcohol y las drogas a meses de haber sido internado.

“No tomo ni una gota de alcohol, ni me tomo una cosa para dormir ni nada. Estoy…”, dice antes de mostrar sus habilidades de baile ante la cámara y lanzar la expresión. “Tuviste un brote importante en un momento hace algunos meses”, indaga el reportero, interrumpiendo la coreografía.

El video de mi hermano diciendo que está bárbaro y gritando shamouna es del año pasado. Hay que ser muy hijo de puta para hacerlo circular ahora. — Homero Pettinato (@pettinatohomero) May 31, 2022

El diálogo televisivo ocurrió en agosto de 2021, luego de que Felipe fuese internado en el Hospital Pirovano por un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, durante el cual habría intentado agredir a su hermana Tamara y a su madre, Cecilia Dutelli.

En base a ello, Homero Pettinato salió también desmentir que el metraje fuese reciente. “El video de mi hermano diciendo que está bárbaro y gritando ‘shamouna’ es del año pasado”, sostuvo. Y agregó: “Hay que ser muy hijo de p... para hacerlo circular ahora”.

La datos más recientes sobre el incendio en Palermo

La última de las informaciones sobre el incidente -que tuvo lugar el pasado 17 de mayo y culminó con el traslado de Felipe a una clínica psiquiátrica por ser “peligroso para sí mismo y para terceros”- señala que Melchor Rodrigo tenía “líquido acelerante en su cuerpo”, indicativo de que las llamas podrían haberse iniciado adrede.

La primera y única hipótesis de la tragedia señala además que el fuego se prendió presuntamente con ayuda de un “elemento ígneo”, como un encendedor, un fósforo o pedazos de papel previamente acondicionados para ser encendidos, ”cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

El informe preliminar, confeccionado por un grupo de especialistas de Bomberos de la Ciudad, agrega: “No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fueron inflamados con un elemento de llama libre”.

Aun así, todavía no está claro para la Justicia la forma en que se produjo el incendio. Solo Pettinato acompañaba al neurólogo en el momento del siniestro. Todavía no se le tomó testimonio en la causa, ya que los médicos establecieron que Felipe no se encuentra en condiciones de dar una declaración sobre lo sucedido.