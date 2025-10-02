Evangelio católico del día de hoy, jueves 2 de octubre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
- 5 minutos de lectura'
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, jueves 2 de octubre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
Evangelio católico del día de hoy, jueves 2 de octubre
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Éxodo 23:20-23
He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado.
Compórtate en su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará vuestro delito, ya que mi nombre está en él.
Pero si escuchas su voz y haces todo lo que yo diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios;
pues mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, perezeos, cananeos, jeveos y jebuseos; yo los exterminaré.
Salmo Responsorial. Salmo 91:1-6, 10-11
El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dice al Señor: «Refugio mío, fortaleza mía, Dios mío en quien confío».
Él te librará de la red del cazador, de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas encontrarás refugio: su fidelidad es escudo y coraza.
No tendrás miedo del terror en la noche, ni de la flecha que vuela de día; ni de la peste que se propaga en tinieblas, ni del azote que devasta a pleno día.
A ti no te alcanzará ningún mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos.
Evangelio. Mateo 18:1-5, 10
En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
—¿Quién es, pues el mayor en el Reino de los Cielos?
Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
—En verdad os digo: si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el Reino de los Cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Todos los santos para rezar en octubre
Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús
- 2 de octubre: Santos Ángeles custodios
- 3 de octubre: San Francisco de Borja,
- 4 de octubre: San Francisco de Asís
- 5 de octubre: San Froilán
- 6 de octubre: San Bruno
- 7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario
- 8 de octubre: San Juan de Jesús
- 9 de octubre: San Luis Beltrán
- 10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva
- 11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta
- 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
- 13 de octubre: San Eduardo III
- 14 de octubre: San Calixto I
- 15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús
- 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque
- 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía
- 18 de octubre: San Lucas
- 19 de octubre: San Pablo de la Cruz
- 20 de octubre: Santa Juana de Arco
- 21 de octubre: San Hilarión
- 22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires
- 23 de octubre: San Juan de Capistrano
- 24 de octubre: San Antonio María Claret
- 25 de octubre: Santos Crisanto y Daría
- 26 de octubre: San Virilio de Leyre
- 27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta
- 28 de octubre: San Simón y San Judas
- 29 de octubre: San Narciso
- 30 de octubre: Santa Dorotea
- 31 de octubre: San Alonso Rodríguez
Otras noticias de Agenda
- 1
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española
- 2
Un ranking evaluó 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5
- 3
Qué se sabe del triple crimen en Florencio Varela este martes 30 de septiembre
- 4
Qué es Yom Kipur o Día del Perdón 2025, la festividad judía que se celebra hoy