El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, jueves 2 de octubre.

Las lecturas de la Biblia que corresponden a hoy Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, jueves 2 de octubre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Las lecturas y el Evangelio del día (Fuente: iStock)

Primera Lectura. Éxodo 23:20-23

He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado.

Compórtate en su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará vuestro delito, ya que mi nombre está en él.

Pero si escuchas su voz y haces todo lo que yo diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios;

pues mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, perezeos, cananeos, jeveos y jebuseos; yo los exterminaré.

Salmo Responsorial. Salmo 91:1-6, 10-11

El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dice al Señor: «Refugio mío, fortaleza mía, Dios mío en quien confío».

Él te librará de la red del cazador, de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas encontrarás refugio: su fidelidad es escudo y coraza.

No tendrás miedo del terror en la noche, ni de la flecha que vuela de día; ni de la peste que se propaga en tinieblas, ni del azote que devasta a pleno día.

A ti no te alcanzará ningún mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos.

Cuál es el salmo de hoy Freepik

Evangelio. Mateo 18:1-5, 10

En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:

—¿Quién es, pues el mayor en el Reino de los Cielos?

Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:

—En verdad os digo: si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el Reino de los Cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.

Todos los santos para rezar en octubre

Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

El listado de todos los santos que se veneran en el mes ACI Prensa

1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús

2 de octubre: Santos Ángeles custodios

3 de octubre: San Francisco de Borja,

4 de octubre: San Francisco de Asís

5 de octubre: San Froilán

6 de octubre: San Bruno

7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario

8 de octubre: San Juan de Jesús

9 de octubre: San Luis Beltrán

10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva

11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar

13 de octubre: San Eduardo III

14 de octubre: San Calixto I

15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús

16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque

17 de octubre: San Ignacio de Antioquía

18 de octubre: San Lucas

19 de octubre: San Pablo de la Cruz

20 de octubre: Santa Juana de Arco

21 de octubre: San Hilarión

22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires

23 de octubre: San Juan de Capistrano

24 de octubre: San Antonio María Claret

25 de octubre: Santos Crisanto y Daría

26 de octubre: San Virilio de Leyre

27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta

28 de octubre: San Simón y San Judas

29 de octubre: San Narciso

30 de octubre: Santa Dorotea

31 de octubre: San Alonso Rodríguez