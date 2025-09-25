El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, jueves 25 de septiembre.

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, jueves 25 de septiembre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Primera Lectura. Ageo 1:1-8

El año segundo del rey Darío, el día primero del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, diciéndoles:

—Así dice el Señor de los ejércitos: «Este pueblo va diciendo: “Aún no ha llegado el momento de reconstruir el Templo del Señor”».

Entonces, la palabra del Señor fue dirigida, por medio del profeta Ageo, diciendo:

—¿Acaso os ha llegado a vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este Templo sigue en ruinas?

Ahora, así dice el Señor de los ejércitos:

«Reflexionad bien sobre vuestra conducta: Sembrasteis mucho y habéis cosechado poco; comisteis y no os habéis saciado, bebisteis y no os habéis embriagado, os vestisteis y no os habéis calentado; y el jornalero ha echado su paga en saco roto».

Así dice el Señor de los ejércitos:

Reflexionad bien sobre vuestra conducta: Subid al monte, traed madera, reconstruid el Templo, que Yo me complaceré en él y seré glorificado —dice el Señor—.

Salmo Responsorial. Salmo 149:1-6, 9

¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo, esté su alabanza en la asamblea de los fieles.

Alégrese Israel en su Hacedor; exulten en su Rey los hijos de Sión.

Alaben su Nombre con danzas, que le entonen salmos con panderos y cítaras. Porque el Señor se deleita en su pueblo y engalana a los humildes con la salvación.

Regocíjense los fieles en la gloria, griten de alegría desde sus lechos, con gritos de exaltación a Dios en sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar en ellos la sentencia dictada: será un honor para todos sus fieles. ¡Aleluya!

Evangelio. Lucas 9:7-9

El tetrarca Herodes oyó todo lo que ocurría y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas.

Y dijo Herodes:

—A Juan lo he decapitado yo, ¿quién es, entonces, este del que oigo tales cosas?

Y deseaba verlo.

Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 septiembre: San Gil

2 septiembre: San Salomón Leclercq

3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia

6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto

7 septiembre: Santa Regina, mártir

8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María

El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Santísima Virgen María

9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver

10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano

11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga

12 septiembre: San Leoncio

13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor

14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

17 septiembre: San Pedro de Arbues

18 septiembre: San José de Cupertino

22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires

26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires

27 septiembre: San Vicente de Paúl

28 septiembre: San Wenceslao, mártir

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo