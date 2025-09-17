Evangelio católico del día de hoy, miércoles 17 de septiembre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, miércoles 17 de septiembre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Gálatas 6:14-18
¡Que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo! Porque ni la circuncisión ni la falta de circuncisión importan, sino la nueva criatura. Para todos los que sigan esta norma, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante, que nadie me importune, porque llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén.
Salmo Responsorial. Gálatas 2:16, 20. Filipenses 1:20-21
Y, sin embargo, como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la Ley, ya que por las obras de la Ley ningún hombre será justificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Así es mi expectación y esperanza, de que en nada seré defraudado, sino que con toda seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, tanto en mi vida como en mi muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir una ganancia.
Evangelio. Lucas 9:23-26
Y les decía a todos:
—Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles.
Todos los santos para rezar en septiembre
Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 septiembre: San Gil
- 2 septiembre: San Salomón Leclercq
- 3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia
- 4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir
- 5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia
- 6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto
- 7 septiembre: Santa Regina, mártir
- 8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María
- 9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver
- 10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano
- 11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga
- 12 septiembre: San Leoncio
- 13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
- 14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
- 17 septiembre: San Pedro de Arbues
- 18 septiembre: San José de Cupertino
- 22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires
- 26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires
- 27 septiembre: San Vicente de Paúl
- 28 septiembre: San Wenceslao, mártir
- 29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- 30 septiembre: San Jerónimo
