Expectativas turísticas: cómo será la temporada en Pinamar

PINAMAR.– “Pinamariana”, “ostendiana”, “cariliana” y “valeriana”. El spot promocional de cara a esta nueva temporada alta que está punto de comenzar suma neologismos y juega con una particular astrología que perfila personalidades y ratifica la pertenencia y arraigo de turistas a estas playas. Y, ya a partir de este diciembre, confirma una oferta fuerte de atracciones que entre mar, bosque y dunas habilitan desde la tranquilidad pura hasta la aventura extrema.

“Vamos a tener una óptima temporada, quizás mejor que la anterior que ya fue muy buena”, afirma a LA NACION el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, aún más confiado después de este último fin de semana extralargo que se extendió entre el 21 y el 24 pasados yque le devolvió a las localidades balnearias de este distrito un puñado de jornadas bien propias de pleno verano por la concurrencia, el buen tiempo y la dinámica.

Desde fines del año pasado la costa atlántica mira de reojo esa diáspora de viajeros que, favorecidos por las condiciones cambiarias y por algunas ofertas de financiación, se animaron seguido a las escapadas más cortas o más largas fronteras afuera del país.

Ese fenómeno aún está vivo y se mira con expectativa cuál será su impacto en este período estival. Sin embargo, por aquí suman confianza porque las reservas de alojamiento multiplican las buenas señales y confían que entre los propietarios, los inquilinos temporarios y los huéspedes de hoteles se lograrán período de muy alta ocupación entre las fiestas de fin de año y al menos inicios de febrero, según se advierte en la demanda.

“Hay varios indicadores que nos permiten que esperemos esta temporada con optimismo: a esta altura del año tenemos un nivel de reservas anticipadas mayor al del verano pasado, sobre todo en enero, y eso siempre es un termómetro clave”, dijo Ibarguren a LA NACION. A favor, resaltó, hay “prudencia” en las tarifas con ajustes promedio de 20% con respecto al último verano. “Estamos competitivos sin resignar calidad de servicios”, afirmó.

El municipio preparó hoy su acto oficial de lanzamiento de temporada, esta vez desde las instalaciones del Cariló Golf Club que es donde, en gran medida, se gestó una de las principales novedades que sumará el destino y la zona a partir de la semana próxima: vuelos directos desde la Capital.

Así como Mar del Plata hizo historia hace décadas con aquel tren que ofrecía llegar a destino en “cuatro horas y un ratito”, con los servicios de la línea aérea Humming que tocarán pista en el cercano aeropuerto de Villa Gesell se abre la posibilidad de estar en Pinamar en no mucho más de una hora entre vuelo y unos minutos para recorrer 25 kilómetros por ruta. Una tentación a mano para las escapadas breves y oportunidad para incorporarse sin demoras al grupo familiar que está de veraneo. La ruta tendrá su debut el miércoles 3 próximo con frecuencia los domingo, los miércoles y los viernes y pasajes desde los 93,10 dólares.

“Vemos un crecimiento del público que combina vacaciones con trabajo remoto”, remarcó Ibarguren sobre esta incorporación a la oferta de transporte para el distrito, casi a medida del viajero promedio de perfil medio/alto que tiene Pinamar.

El turismo que anduvo por aquí en estos últimos días y el que seguramente llegará el próximo fin de semana, también largo y con la oferta de servicios de playa ya más activa, empezó a ver varias de las novedades que los destinos del distrito vienen sumando.

“Se movió, hubo mucha gente consultando y todo indica que vamos a tener un buen verano como fue el anterior”, comentó a LA NACION el presidente de la Asociación Hotelera de Cariló, Nelson Valimbri, que está al frente del complejo Ville Saint Germain y Cariló Golf Club. “Los ritmos son más o menos los mismos del año pasado”, acotó. Los registros locales confirman que en enero último se lograron picos de ocupación del 95,7%.

Los operadores turísticos destacan que Pinamar, en estos últimos cinco años tuvo un sostenido crecimiento de visitantes durante la temporada baja, a la par de un crecimiento de sus residentes permanentes. A la par, destacan, se amplió y jerarquizó la oferta, entre ellos la gastronomía, con espacios y productos para público más exigente.

En este cierre de año Pinamar y Cariló, por ejemplo, vuelven a sumar decenas de propiedades que se incorporan a la oferta inmobiliaria, con obras a inaugurar o ampliaciones. Hay nuevos complejos de locales y apartamentos e incluso desarrollos en sus primeros pasos y muy ambiciosos como Colline Cariló, con residencias premium en una edificación de cinco plantas, a 200 metros del mar, en el corazón del bosque más próximo al límite con Villa Gesell.

Propuestas

La agenda de este verano todavía no se cerró y cuenta ya con espectáculos confirmados. Varias obras que hacen temporada en Mar del Plata tendrán funciones en el Teatro de la Torre. Habrá recitales en las playas, continuarán los clásicos sunsets y se prevé una agenda deportiva fuerte con la Maratón del Desierto, el Circuito Nacional de Voley Playa, el Súper Cross, las veladas de artes marciales y una competencia urbana de 8 kilómetros denominada “Ochentosa Run”. Y el seleccionado de rugby seven de Los Pumas dirá presente con su pretemporada en estas arenas.

Clásicos de las últimas temporadas tendrán nuevas ediciones. Se vuelve a ofrecer su “Picnic bajo las estrellas” en el Parque Escultórico Pinamar (PEP) de Pinamar SA, que además incorpora audioguías para conocer sobre sus obras de arte repartidas entre el campo de golf, el Hotel Playas y su vivero, que tiene visitas guiadas y accesos por extensas pasarelas que por kilómetros permiten caminatas entre pinos desde la zona céntrica hacia el frente norte del balneario.

A diferencia de lo que se vivió hace un par de décadas, con Pinamar como uno de los epicentros de la diversión nocturna de jóvenes, esa oferta aparece más limitada. “Encontramos un perfil muy claro y muy propio: familia joven, parejas con hijos chicos, grupos de amigos adultos más 35 que valoran la naturaleza y la buena calidad de servicios”, destacó el jefe comunal y distanció a este destino de los eventos multitudinarios, que concentra Mar del Plata.

A la oferta de atracciones se incorpora un viñedo de siete hectáreas. Si bien está del otro lado de la ruta 11, sobre la 74 y en la jurisdicción de General Madariaga, la bodega Gamboa Costa Atlántica echará raíces al enoturismo, con la inminente apertura de su servicio de gastronomía y en febrero su primera vendimia con potencial de elaboración de 50.000 litros de algunos de los varietales que mejor se adaptan a las bajas temperaturas dela zona.