“Explosión demográfica”: qué son los insectos que invadieron los balcones del AMBA y cuándo desaparecerán

En las últimas horas, vecinos de distintos barrios porteños y del conurbano bonaerense comenzaron a manifestarse, sobre todo en las redes sociales, tras la aparición de particulares insectos en sus balcones, en los patios y en las calles. Los protagonistas de este misterio son las llamadas chinches de agua.

“Por las condiciones climáticas de los últimos días, con períodos de alta humedad y una seguidilla de lluvias, hubo una explosión demográfica de estos insectos y por eso proliferan”, explicaron a LA NACION fuentes de la subsecretaría de Ambiente de la ciudad y sumaron que este tipo de invertebrados son propios de los cuerpos de agua de baja profundidad.

Desde el Gobierno porteño aclararon que “no hay una invasión” de esta especie, pero que sí se ven más por las condiciones ambientales, situación que se resolverá cuando cambie el clima. “Son inofensivos. Pueden picar, pero no son venenosos”, resaltaron las fuentes consultadas sobre estos insectos que, coloquialmente y de manera errónea, se les llama “cucarachas de agua”.

A través de las redes sociales, varios usuarios compartieron sus experiencias. “Nunca había visto este bicho en Buenos Aires, ¿es una chinche de agua?”, escribió alguien mientras que otros comentaron: “Salí a la calle y está lleno de estos bichos horrendos. ¿Algún experto que explique de dónde salió esta plaga?”, y “En mi casa también hay. ¡Está lleno!”.

Estos insectos, hemípteros acuáticos, pertenecen a la familia Belostomatidae. Viven en ambientes de agua dulce, como lagunas, arroyos y estanques, y se los puede ver con asiduidad en provincias del litoral como Entre Ríos. Su presencia en viviendas suele ser accidental, atraídas por la luz, y no representan plagas domiciliarias, añadieron las fuentes consultadas.