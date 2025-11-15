Explosión en Ezeiza: dónde se originó el accidente, qué fábricas alcanzó y lo que se sabe hasta ahora

La impresionante explosión que se produjo el viernes por la noche en el llamado “Polígono Industrial Spegazzini”, un complejo abierto de empresas ubicado a metros de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, tuvo su origen en la planta química de Logischem, cuyas causas todavía son materia de investigación. El incendio fue controlado pero aún continúa activo. Así lo confirmaron a LA NACIÓN desde la Municipalidad de Ezeiza, que remarcaron que no hay víctimas fatales y agregaron que el operativo para extinguir las llamas podría extenderse entre 24 y 36 horas más.

La principal preocupación, indicaron las autoridades, es evitar que las llamas alcancen a la empresa Flamia, la cual almacena materiales altamente inflamables. Los bomberos trabajan desde la madrugada para contener cualquier avance en esa dirección crítica. A su vez, sobre otras plantas radicadas en las cercanías y que almacenan elementos propagadores del fuego, como Sinteplast y Molinos Cañuelas, se informó que están fuera de peligro.

La explosión en Ezeiza: así se vieron los tres videos más impresionantes de lo ocurrido

“Hay que llevar tranquilidad, no hay ningún riesgo para la población”, expresó desde el lugar esta mañana el director de Defensa Civil, Fabián García, que también remarcó que “el incendio está contenido”, aunque advirtió que “adentro hay mucho material combustible que va a seguir ardiendo”.

Y sumó: “Algo favorable a la intervención nuestra es que esto se produce en un parque industrial, donde los galpones tienen una separación considerable entre unos y otros, por lo cual podemos ingresar los camiones, no hay población urbana cercana y las viviendas están a varios kilómetros, pese a verse afectadas por la explosión [a raíz de la onda expansiva]”.

Una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Alessia Maccioni

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó en un parte oficial que la explosión dejó, hasta el momento, 24 personas heridas, entre las cuales se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. De ellas, 8 habían sido hospitalizados pero pasadas las 9 de la mañana de este sábado ya habían sido dadas de alta. En detalle, informaron que 6 evolucionaron favorablemente y que los dos restantes —estables y sin complicaciones— continuaron su atención con sus coberturas de salud.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas Alessia Maccioni

Distintos hospitales de la zona activaron el código rojo, entre ellos el Hospital Eurnekian, el Canning Health Institute y la Clínica Monte Grande.

“Fue una locura. Justo había subido al baño y explotaron todos los vidrios del comedor. Salimos corriendo y a gritar para todos lados. Hubo un silencio, un calor y voló todo. Se me cayó parte del techo encima. Empezaron a sonar las alarmas, se cortó la luz y cuando salimos afuera hubo otra explosión y volamos”, explicó una trabajadora de la fábrica de galletitas ParNor, la última del Polígono Industrial, a la cual se ingresa por el ingreso donde está el fuego, aunque ubicada al fondo, a unos 500 metros.

“El incendio es en el Polígono, no en el Polo”

En un primer momento había trascendido que el foco ígneo provenía del Polo Industrial Spegazzini —el complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la firma fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—, pero esa versión quedó desactivada con el correr de las horas.

“El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la Autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, aclararon a LA NACION fuentes industriales de la zona y municipales.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas Alessia Maccioni

Entre la confusión inicial había surgido la alarma por el eventual impacto sobre la Planta Térmica Albanesi, ubicada del lado del Polo Industrial, aunque más cercano al Polígono. “Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos. Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental”, señalaron fuentes cercanas al municipio. De todos modos, precisaron que “la planta está protegida y fuera de peligro”.

Iron Mountain y las otras fábricas alcanzadas por el fuego

Tras iniciarse en Logischem, empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, el fuego avanzó hacia fábricas cercanas: Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. La densa nube negra que se vio desde distintos puntos del conurbano fue producto, en buena medida, de la combustión de neumáticos dentro de Larroca Minera.

Antes de la medianoche, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, había explicado en A24 que las llamas alcanzaron principalmente “una fábrica de neumáticos, una agroquímica, una papelera y una de envases plásticos”. También subrayó que “no estaban funcionando en estos horarios”. Sin embargo, el funcionario agregó el dato relevante de que entre las empresas afectadas figuraba un depósito de Iron Mountain.

Una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Alessia Maccioni

“Acá hay una empresa, Iron Mountain, una muy famosa que estaba en Capital, que todos recordarán por el incendio que tuvo. Se mudó a Ezeiza y también habría sido alcanzada por las llamas, es una empresa que guarda cuestiones vinculadas a la administración pública”, dijo el intendente sobre esa compañía que protagonizó la tragedia de Barracas el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio en su depósito intencional causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas.

Una investigación abierta

Las autoridades remarcaron que por ahora no existe una hipótesis firme sobre qué originó el incendio ni la detonación inicial en Logischem. Las pericias avanzarán una vez que el fuego esté completamente controlado. Mientras tanto, equipos municipales continúan asistiendo a los brigadistas.

Continúa el operativo en Ezeiza este sábado tras la explosión Alessia Maccioni

Las autoridades reiteraron el pedido a los vecinos para evitar circular por el área afectada y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de casi toda la región: Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen y otros distritos. A ellos se suman la Cruz Roja, la Policía Federal, el Ministerio de Salud provincial, Defensa Civil y personal municipal.

En estos momentos, la Autopista Ezeiza–Cañuelas permanece cerrada en ambos sentidos entre Ezeiza y Spegazzini. El corte, que generó desvíos y demoras en la zona, se mantendrá hasta que finalicen las tareas de combate del fuego.