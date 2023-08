escuchar

El martes, un grupo de familias de alumnos del nivel medio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg –situada en el barrio porteño de Palermo y conocida como “el Lengüitas”– redactó una carta dirigida a la rectora Marta Costa en la que le solicitaron información sobre “las renuncias y pedidos de licencias casi masivas de docentes luego de la separación transitoria del cargo de la directora María Delia Fernández Cravero, ocurrida el 12 de julio”.

De acuerdo con las familias, la situación “impacta directamente en el quehacer diario académico y de cuidado” de los chicos. “La sociedad se encuentra atravesando situaciones delicadas y es necesario que la comunidad toda, alumnas y alumnos, docentes y familias estemos al tanto de lo que sucede en la escuela, dado que afecta directa o indirectamente, académica y emocionalmente, a nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo expuesto solicitamos que a la brevedad se nos comunique cuál es el estado de vacancias docentes, como así también del Departamento de Orientación Escolar y cómo se planifica recomponerlo. La separación transitoria del cargo de la directora solo ha entorpecido el quehacer cotidiano y ha puesto al estudiantado en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad”, describieron en la carta.

Desde el Ministerio de Educación porteño, del que depende el Lengüitas, confirmaron que Fernández Cravero fue separada de su cargo hasta que se resuelva una investigación sumarial en la que se busca determinar si la actuación de la directora ante el intento de suicidio de un alumno no fue la correcta. “No se activó el protocolo de vulneración de derechos, se omitieron las alertas de vulnerabilidad y no se dio intervención al Equipo de Orientación Escolar (EOE)”, sostuvieron.

La escuela acumula numerosos conflictos en los últimos meses Mauro Alfieri

Según la cartera educativa, en su descargo Fernández Cravero dijo que solo vieron dificultades pedagógicas y se activaron dispositivos. Además, la directora acompañó el descargo con una disposición interna en la que aplicó un apercibimiento a la asesora pedagógica por no dar intervención al Departamento de Orientación Escolar (DOE).

Respecto de la vacancia del cargo, desde el área que conduce Soledad Acuña, explicaron que tras el apartamiento de Fernández Cravero “vinieron las vacaciones de invierno” y que hoy se designará a una directora por medio de un acto público. Con respecto a la licencia de la vicedirectora, dijeron que se trata de una “licencia corta” y que mañana retoma sus funciones. “No tenemos datos de que haya inconvenientes con los docentes”, agregaron.

Sin embargo, una docente del establecimiento que pidió reservar su identidad contó a LA NACION cómo se vive la situación puertas adentro: “Docentes de vacaciones no hay, lo que hay es un grupo muy afín y cercano a la directora que van renunciando a horas, a tareas o pidiendo licencia. Está todo muy sensible y revuelto. El ambiente es horrible”, confió.

“Es todo un tema muy complicado porque la directora reconoce que hubo un error administrativo, pero dice que hay una persecución política. La verdad es que si vos reconocés que hay un error, la responsabilidad no se delega. Lo cierto es que el año pasado la escuela no funcionaba, no hubo consejo de convivencia, pero este año, después del sumario, venía funcionando hermosa, con los consejos de convivencia que tenía que haber y un seguimiento de los chicos”, continuó.

Las familias del colegio denuncian que faltan autoridades y docentes Archivo

En relación con la licencia de la vicedirectora, la docente refirió que “es muy buena persona”, pero que como está con presión alta y problemas cardíacos porque se amarga y se angustia, “va pidiendo licencias de a poco”.

“Hay materias que desde el inicio de clases no tienen docentes asignados, por lo que los chicos terminan teniendo horas libres inexplicables a esta altura del año. En el curso de mi hija una docente se tomó tres semanas de vacaciones pegadas a las vacaciones de invierno. Así es todo. Los chicos saben que la escuela está en manos de nadie y no pueden apoyarse más que en sus tutores o preceptores. No hay una autoridad que responda por el orden y el aseguramiento académico de la institución”, detalló la madre de una alumna, quien tiene una hija mayor egresada del mismo colegio hace algunos años y observa cómo cambió el Lengüitas desde entonces. “Bajó el nivel académico de manera preocupante”, sostuvo.

“Esta semana casi no pueden abrir la puerta para ingresar porque no había quién la abriera. Es triste ver cómo se viene a pique un colegio público de elite”, dijo otra madre.

Conflictos previos

Esta no es la primera vez que el establecimiento es noticia por conflictos internos. Entre septiembre y octubre del año pasado, cuando más de 20 escuelas porteñas fueron tomadas por sus centros de estudiantes, la Sofía Esther Broquen de Spangenberg fue una de las primeras en sumarse a la medida de fuerza, que, en su caso, se extendió del 26 de septiembre al 5 de octubre.

El año pasado, la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg fue una de las que estuvieron tomadas por el centro de estudiantes Mauro Alfieri

En noviembre de 2022, el “Lengüitas” volvió a aparecer en los medios cuando se supo que un estudiante de primer año de la institución había sido encontrado con un disparo en la cabeza en los bosques de Palermo. Este es el caso por el cual se la investiga a Fernández Cravero.

Por último, entre marzo y abril de este año, la aparición de alacranes en aulas de los niveles inicial y secundario conmocionó a la comunidad educativa. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán determinó que los especímenes encontrados suponen un peligro para la comunidad educativa, por lo que desde el centro de estudiantes y la cooperadora del colegio se organizó un abrazo al establecimiento para pedir respuestas y soluciones.