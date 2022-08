Fiebre por las figuritas: publicaron el celular de una diputada que supuestamente las vendía más baratas y se lo colapsaron

La fiebre por conseguir las figuritas y el álbum del mundial sigue en auge. Y en las últimas horas, una diputada fue víctima de una broma pesada, que incluyó la viralización de su teléfono celular.

Se trata de Roxana Reyes, dirigente radical de Santa Cruz. Relató que todo comenzó con una publicación en Facebook en la que un usuario aseguraba que tenía a la venta el nuevo objeto de deseo en Río Gallegos y a un precio promocional.

Según el posteo, subido por el usuario Matías Andrés en la página “Clasificados Río Gallegos”, si llamaban al celular de Reyes podían comprar el álbum “tapa dura” a $2500 ($500 menos que el precio de mercado). En el caso del paquete de cinco figuritas, el valor era de $140 ($10 menos de lo que se consigue en los kioscos).

En diálogo con LA NACION, la diputada nacional relató: “Hoy por la mañana, a primera hora, empezaron a entrar mensajes desde remitentes desconocidos, aumentando el número de mensajes a medida que avanzaba el día. Al principio creí que era un error, algo aislado, pero luego hablando con los remitentes me anoticiaron de la publicación en redes sociales de mi número”.

Ante la consulta de si sabe quién puede haber sido, si se trató de una broma o tiene intencionalidad política, Reyes respondió: “No tengo idea quien puede haberlo hecho, claramente excede de broma y está organizado porque se difundió por varios medios o redes sociales. Primero en Facebook, con un enlace de WhatsApp que direccionaba a mi número. Pero ahora se pasa por mensaje privado de Facebook y ya corrió en WhatsApp también”.

Reyes dijo que aún no presentó una denuncia para que se investigue la filtración: “A la fecha, mi equipo evalúa las acciones a tomar, esperando que no escale porque realmente afecta a mi teléfono que es una herramienta de trabajo”.

El caso de Iair que se viralizó por WhatsApp

Hace una semana, un grupo de amigos decidió subirse a la tendencia actual y al parecer decidieron jugarle un pesada broma a un chico identificado como Iair: lo promocionaron como un vendedor mayorista de figuritas a un precio muy conveniente de 105 pesos el paquete.

Su número, claro, empezó a divulgarse en diferentes grupos y contactos de WhatsApp por lo que enseguida comenzó a recibir una impresionante cantidad de pedidos. Con una casi infinita cantidad de chats solicitándoles figuritas, el protagonista de la historia decidió bloquear a muchas de esas personas y según se divulgó, envió un par de audios a su grupo de amigos donde se descargó con insultos contra quienes le gestaron la broma de mal gusto.

“¡Hace tres horas que no paran de escribirme! ¿Quién me hizo esta joda? Me llegan 60 llamados y mensajes por minuto”, se escucha en uno de los audios difundidos por WhatsApp de esta persona que mostraba un tono de voz desesperado, a la vez que lanzaba diversos improperios a quienes idearon este plan.