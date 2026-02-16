Fin de semana largo por Carnaval: cómo funcionarán los servicios durante los feriados

Hospitales con atención limitada; escuelas cerradas y bancos sin actividad; qué pasará con el transporte, el estacionamiento y la recolección de residuos durante los feriados
- 2 minutos de lectura'
Con la llegada del fin de semana largo por Carnaval, muchas personas aprovechan para viajar o descansar, pero también surgen dudas sobre cómo funcionarán los servicios esenciales durante los feriados.
A continuación, el detalle uno por uno de los principales servicios en la Ciudad y el AMBA.
Hospitales, escuelas y administración pública
Durante los feriados, los hospitales públicos mantendrán la atención únicamente a través de guardias y emergencias, sin funcionamiento habitual de consultorios externos.
En ese sentido, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada de feriado por Carnaval y no habrá atención en dependencias estatales: la administración pública permanecerá sin actividad.
Estacionamiento: cambios en la Ciudad
- Habrá libre estacionamiento en avenidas.
- El estacionamiento tarifado quedará suspendido durante los feriados.
Cementerios: horario reducido para inhumaciones
Los cementerios funcionarán con un esquema especial: las inhumaciones se realizarán únicamente de 8 a 12 horas.
Transporte público: frecuencias especiales
- Subte: comenzará a funcionar desde las 8 de la mañana.
- Colectivos y trenes: circularán con frecuencias más espaciadas, similares a las de un día domingo.
Peajes: horarios de mayor circulación
Se mantienen las horas pico de fin de semana:
- De 11 a 15, mano hacia la provincia de Buenos Aires.
- De 17 a 21, en sentido al centro porteño.
Bancos: cerrados
Las entidades bancarias permanecerán cerradas durante los feriados.
Supermercados y recolección de residuos
Los supermercados trabajarán con normalidad, aunque podría haber horarios reducidos según cada cadena. Por último, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.
- 1
Carnaval: cuál es su origen y cómo se celebra en la Argentina
- 2
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 3
Una ciudad argentina fue elegida como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo
- 4
Hito antártico: realizan desde Ushuaia el primer vuelo comercial a la histórica Base Petrel y abren un camino anhelado