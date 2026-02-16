Fin de semana largo por Carnaval: cómo funcionarán los servicios durante los feriados

Con la llegada del fin de semana largo por Carnaval, muchas personas aprovechan para viajar o descansar, pero también surgen dudas sobre cómo funcionarán los servicios esenciales durante los feriados.

A continuación, el detalle uno por uno de los principales servicios en la Ciudad y el AMBA.

Como funcionaran los servicios durante Carnaval

Hospitales, escuelas y administración pública

Durante los feriados, los hospitales públicos mantendrán la atención únicamente a través de guardias y emergencias, sin funcionamiento habitual de consultorios externos.

En ese sentido, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada de feriado por Carnaval y no habrá atención en dependencias estatales: la administración pública permanecerá sin actividad.

Estacionamiento: cambios en la Ciudad

Habrá libre estacionamiento en avenidas .

. El estacionamiento tarifado quedará suspendido durante los feriados.

Libre estacionamiento en la Ciudad en medio del fin de semana largo por Carnaval Rodrigo Néspolo

Cementerios: horario reducido para inhumaciones

Los cementerios funcionarán con un esquema especial: las inhumaciones se realizarán únicamente de 8 a 12 horas.

Transporte público: frecuencias especiales

Subte: comenzará a funcionar desde las 8 de la mañana .

comenzará a funcionar desde las . Colectivos y trenes: circularán con frecuencias más espaciadas, similares a las de un día domingo.

Peajes: horarios de mayor circulación

Se mantienen las horas pico de fin de semana:

De 11 a 15 , mano hacia la provincia de Buenos Aires.

, mano hacia la provincia de Buenos Aires. De 17 a 21, en sentido al centro porteño.

Los peajes funcionan de acuerdo al cronograma del fin de semana Ricardo Pristupluk

Bancos: cerrados

Las entidades bancarias permanecerán cerradas durante los feriados.

Supermercados y recolección de residuos

Los supermercados trabajarán con normalidad, aunque podría haber horarios reducidos según cada cadena. Por último, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.