LA NACION

Fin de semana largo por Carnaval: cómo funcionarán los servicios durante los feriados

Hospitales con atención limitada; escuelas cerradas y bancos sin actividad; qué pasará con el transporte, el estacionamiento y la recolección de residuos durante los feriados

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Desde el año pasado, los usuarios de colectivos viajan más rápido en el Metrobus Norte
Los colectivos funcionan con frecuencias espaciadas, similares a las de los domingosMaximiliano Amena

Con la llegada del fin de semana largo por Carnaval, muchas personas aprovechan para viajar o descansar, pero también surgen dudas sobre cómo funcionarán los servicios esenciales durante los feriados.

A continuación, el detalle uno por uno de los principales servicios en la Ciudad y el AMBA.

Como funcionaran los servicios durante Carnaval
Como funcionaran los servicios durante Carnaval

Hospitales, escuelas y administración pública

Durante los feriados, los hospitales públicos mantendrán la atención únicamente a través de guardias y emergencias, sin funcionamiento habitual de consultorios externos.

En ese sentido, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada de feriado por Carnaval y no habrá atención en dependencias estatales: la administración pública permanecerá sin actividad.

Estacionamiento: cambios en la Ciudad

  • Habrá libre estacionamiento en avenidas.
  • El estacionamiento tarifado quedará suspendido durante los feriados.
Libre estacionamiento en la Ciudad en medio del fin de semana largo por Carnaval
Libre estacionamiento en la Ciudad en medio del fin de semana largo por CarnavalRodrigo Néspolo

Cementerios: horario reducido para inhumaciones

Los cementerios funcionarán con un esquema especial: las inhumaciones se realizarán únicamente de 8 a 12 horas.

Transporte público: frecuencias especiales

  • Subte: comenzará a funcionar desde las 8 de la mañana.
  • Colectivos y trenes: circularán con frecuencias más espaciadas, similares a las de un día domingo.

Peajes: horarios de mayor circulación

Se mantienen las horas pico de fin de semana:

  • De 11 a 15, mano hacia la provincia de Buenos Aires.
  • De 17 a 21, en sentido al centro porteño.
Los peajes funcionan de acuerdo al cronograma del fin de semana
Los peajes funcionan de acuerdo al cronograma del fin de semanaRicardo Pristupluk

Bancos: cerrados

Las entidades bancarias permanecerán cerradas durante los feriados.

Supermercados y recolección de residuos

Los supermercados trabajarán con normalidad, aunque podría haber horarios reducidos según cada cadena. Por último, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Cuál es el origen del Carnaval y cómo se celebra en la Argentina
    1

    Carnaval: cuál es su origen y cómo se celebra en la Argentina

  2. Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
    2

    Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

  3. Una ciudad argentina fue elegida como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo
    3

    Una ciudad argentina fue elegida como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo

  4. Realizan desde Ushuaia el primer vuelo comercial a la histórica Base Petrel y abren un camino anhelado
    4

    Hito antártico: realizan desde Ushuaia el primer vuelo comercial a la histórica Base Petrel y abren un camino anhelado