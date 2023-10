escuchar

En el Salón Arturo Illia, del Senado de la Nación, se desarrolló una jornada académica sobre “Los desafíos de los sistemas de salud en las Américas”, organizada por la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami), de la que participaron especialistas, funcionarios y legisladores nacionales.

“Trabajamos en colaboración activa con los gobiernos de la región y sus autoridades sanitarias para fortalecer los sistemas de financiamiento público y privado, ya que entendemos que la salud no puede existir sin un financiamiento adecuado”, planteó en la mesa de apertura de la actividad la presidenta de Alami, Cristian Mazza. También participaron de ese panel, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado; el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, y el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

En su presentación, Mazza consideró que “la pandemia de Covid-19 dejó a la vista los beneficios de invertir en salud. Y cuando hablamos de invertir en salud, nos referimos a la capacitación de los recursos humanos, a la tecnología en equipamiento médico, a las líneas de producción industrial, a los desarrollos de innovación, a la investigación en ensayos clínicos”.

De la mesa “Innovación en Políticas de Salud”, participaron los senadores nacionales Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) y Mario Fiad (Frente Jujeño Cambiemos) y la diputada nacional Paula Olivetto (Coalición Cívica-Capital Federal), junto a la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo, que ofició de moderadora.

Yedlin, presidente de la comisión de Salud del Senado, sostuvo que “la inteligencia artificial (IA) ha dado un salto enorme en sus capacidades y en sus posibles respuestas, en la identificación de la voz, en la capacidad de lo que se llama aprendizaje profundo, deep learning, deep machine, todas estas cosas que hacen que las computadoras puedan aprender, sacar conclusiones y usar eso en distintas aplicaciones”. Añadió que, en el campo de la medicina, la “IA se puede usar en diagnósticos a partir de imágenes, resonancia magnética, mamografías, tomografía, ecografías”.

Yedlin, que fue ministro de Salud de Tucumán, argumentó que la IA podrá aplicarse en imágenes microscópicas de tumores y su detección, aunque a su criterio, no sustituirá la función del ser humano: “Hay una idea de que la inteligencia artificial vendría a reemplazar a los recursos humanos en salud, pero me parece que ese no es el objetivo ni lo que va a pasar. La inteligencia artificial viene a proponerse como colaboradora al sistema”.

“La IA plantea nuevos desafíos el sistema de salud y necesidades de regulación legislativas, uno tiene que ver con cambiar el paradigma de para qué sirve dado que viene a facilitar, reducir las listas de espera, evitar errores, no a reemplazar a profesionales”, añadió Yedlin, que también se refirió a las innovaciones que se han dado en el desarrollo reciente de las vacunas. “El mundo ha dado un salto en las plataformas de vacunas, sobre todo en la pandemia, que ha acelerado tremendamente los tiempos. Las nuevas tecnologías permiten desarrollar nuevas vacunas de manera muy rápida contra enfermedades infecciosas como el dengue y las puertas que se abren para el desarrollo de vacunas contra enfermedades crónicas”, indicó.

En su presentación, en tanto, la diputada Oliveto, consideró: “uno de los retos que tenemos como legisladores, en una economía desafiante, es la búsqueda de la equidad. Ese reto se vuelve fundamental cuando hablamos de salud”.

A su turno, Fiad manifestó: “la innovación plantea desafíos que tenemos que poner en valor y saber que se trata de herramientas, es el medio y no el fin. El fin es la persona humana”.

