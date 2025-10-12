LA NACION

Frente frío y lluvias: cómo estará el tiempo este domingo 12 de octubre en el país

Durante la madrugada habrá tormentas en la zona centro y el Litoral de la Argentina; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo ante la posible caída de granizo

El pronóstico del tiempo para este domingo 12 de octubre
Un nuevo frente frío ingresará desde el norte del país y se extenderá, por lo menos, hasta el mediodía del domingo. Las zonas más comprometidas serán el centro y Litoral de la Argentina. El fenómeno se moverá con rapidez, por lo cual la jornada estará signada por la inestabilidad. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un alerta amarillo ante la posible caída de granizo.

Clima para el fin de semana
Según el alerta del SMN, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa serían las provincias afectadas por fortísimas tormentas y probable caída de granizo. Este cuadro de situación empezaría a mejorar después del mediodía.

En la zona central del país, la provincia de Buenos Aires no presenta grandes alertas para la jornada dominical, a excepción de chaparrones moderados y lluvias aisladas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos sí se verían anegadas por la caída de agua que podría acumular valores superiores a 50 mm. Desde el SMN, manifestaron que estos valores no serían cercanos a una ciclogénesis.

Para la Patagonia se prevé un domingo soleado aunque ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Primavera moderada

La semana que viene la primavera se moderará y no ofrecerá sobresaltos térmicos al mantener las mínimas de 13°C. Algunos modelos señalan inestabilidad para el lunes, peo sin previsión de lluvias a partir del martes.

La variación del tiempo para la próxima semana en la región del AMBA
Aún así, la región NOA es hasta el momento la única que se mantendrá bajo valores “veraniegos”: en esa parte del país se espera que la segunda quincena de septiembre despunte, en provincias como Tucumán o Santiago del Estero los 30° C de máxima.

