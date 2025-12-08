“Fuente de inspiración”. Australia es el primer país en prohibir las redes para los menores de 16: qué otros lo evalúan

WASHINGTON.- Australia comenzará a aplicar el miércoles una prohibición a las aplicaciones de redes sociales para menores de 16 años, el primer país en hacerlo, mientras las empresas y los responsables políticos mundiales observan con atención.

“Siempre me he referido a esto como la primera ficha de dominó”, dijo Julie Inman Grant, que dirige el ente regulador de seguridad en línea de Australia, informó Reuters. Las principales plataformas “se han resistido”, dijo Grant, en parte porque Australia podría servir como campo de pruebas para un enfoque que ha comenzado a atraer interés en otros lugares. La medida está destinada a proteger a los niños de las presiones y los riesgos de las redes sociales, una creciente preocupación mundial. Las grandes plataformas, incluidas Snapchat, X, Facebook, Meta, TikTok, Threads y YouTube, están a punto de congelar o desactivar cuentas afectadas o ya han comenzado a hacerlo en estos días.

“Compartimos el objetivo del gobierno australiano de crear experiencias en línea seguras y apropiadas para la edad, pero aislar a los adolescentes de sus amigos y comunidades no es la respuesta”, afirmó el jueves pasado en un comunicado Meta. “Esta nueva ley lamentablemente restringirá a los adolescentes de estos beneficios y resultará en protecciones inconsistentes en las muchas aplicaciones que utilizan”.

Las plataformas de redes sociales, no los adolescentes ni sus padres, serán responsables de tomar “medidas razonables” para evitar que los chicos menores de 16 años administren cuentas, según la comisión de seguridad en línea de Australia, que caracterizó la medida como “una demora en tener cuentas” en lugar de “una prohibición”.

TikTok, una de las plataformas en la mira del gobierno australiano ROBYN BECK� - AFP�

Enfoque

El enfoque de Australia ha abierto la posibilidad de que otros países adopten reglas similares, entre ellos Malasia e Indonesia, mientras los responsables políticos debaten si el modelo vale la pena ser imitado. Pero los críticos de la nueva política argumentan que la verificación de edad en línea es difícil de implementar y también podría afectar a los usuarios adultos de Internet en el país al arriesgar su anonimato y datos.

Malasia planea imponer restricciones de edad para el uso de redes sociales el próximo año, informó el Daily Star, un medio malasio. Indonesia también ha anunciado planes similares, según The Jakarta Post, pero su Ministerio de Comunicaciones aún está considerando el límite de edad.

“Australia se menciona como fuente de inspiración en algunos de los proyectos de ley para prohibiciones similares en Brasil, el Reino Unido, España, Malasia e Indonesia, por lo que es probable que esta ley tenga muchos seguidores”, dijo Urs Gasser, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Técnica de Munich.

Verificaciones

La Comisión Europea también está trabajando en una aplicación móvil de verificación de edad que buscaría comprobar si los usuarios son mayores de 18 años; España, Francia, Grecia, Dinamarca e Italia están probando esta plataforma. Las imposiciones de verificación de edad en sitios web y plataformas tienen inconvenientes, como la redirección de tráfico a partes sórdidas de Internet, la discriminación contra las minorías y un posible aumento de las violaciones de datos, informó The Washington Post.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en septiembre pasado que estaba “inspirada” por la “audaz” política de redes sociales de Australia, informó la Australian Broadcasting Corporation.

Los Países Bajos han adoptado un enfoque diferente, aconsejando a los padres que no permitan a los niños usar aplicaciones como Instagram y TikTok antes de los 15 años. “El uso intensivo de pantallas y redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el desarrollo (mental) de los niños”, según las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte del país.

Si bien ideas similares aún no han ganado tracción masiva en los Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores —Ted Cruz (R-Texas), Brian Schatz (D-Hawaii), Chris Murphy (D-Connecticut) y Katie Britt (R-Alabama), junto con copatrocinadores— presentó un proyecto de ley a principios de este año para imponer a las plataformas de redes sociales una edad mínima de usuario de 13 años, entre otros esfuerzos a nivel estatal y nacional.

Críticas

Entre los críticos de la política australiana se encuentran plataformas como YouTube, que dijo que la “regulación apresurada” hará que “los niños australianos estén menos seguros en YouTube” al eliminar los controles parentales que podrían tener las cuentas de los adolescentes.

“Los cambios propuestos no solucionarán los problemas que enfrentan los jóvenes en línea”, dijeron voceros de Unicef Australia.

“Soy muy escéptico, no creo que las prohibiciones de este tipo sean particularmente útiles”, dijo Gasser, de la Universidad Técnica de Munich. “Es más una reacción de padres y políticos preocupados, pero hay poca evidencia de que funcione. De hecho, tenemos razones para creer que tendrá inconvenientes”.

Es probable que los niños encuentren formas de eludir la prohibición a través de nuevas aplicaciones o encontrando formas de sortear el sistema de verificación de edad, y podrían perder importantes redes de apoyo social y de pares en internet, dijo.

Aún no está claro si las plataformas pueden hacer cumplir la prohibición de manera efectiva y sin preocupaciones de privacidad, ya que la autodeclaración de edad ha demostrado ser poco confiable, escribió Jasmine Fardouly, profesora de psicología de la Universidad de Sidney, en un análisis en línea.

Las prohibiciones de actividades que se han estado realizando durante años rara vez funcionan, dijo Mary Chayko, profesora de sociología de la Escuela de Comunicación e Información de la Universidad de Rutgers y autora de Superconnected: The Internet, Digital Media, and Techno-Social Life.

“La intención detrás de esta prohibición, hacer que internet sea más seguro para los niños, es buena, pero implementarla correctamente es difícil”, dijo Chayko. “Un esfuerzo coordinado que haya sido discutido y decidido entre padres, adolescentes, educadores, la plataforma y quizás incluso la policía podría ver resultados mucho mejores”.

La prohibición también podría afectar a los usuarios mayores que no pueden verificar su edad por razones que incluyen el deseo de proteger su anonimato, dijo Jennifer Huddleston, miembro principal centrada en políticas y derecho tecnológico del Cato Institute, un think tank libertario en Washington.

“La prohibición podría silenciar a los usuarios anónimos”, dijo Huddleston. “Alguien que no quiere compartir su identidad con las plataformas tecnológicas, o alguien que no quiere arriesgarse a una violación de datos que es posible con los softwares de verificación de edad”.

Pero los reguladores australianos argumentan que un enfoque medido no está funcionando y que se necesita un enfoque más drástico para proteger las mentes en desarrollo del torbellino de las redes sociales. Los jóvenes están conectados a un “goteo de dopamina” tan pronto como obtienen teléfonos inteligentes y cuentas de redes sociales, dijo Anika Wells, ministra de Comunicaciones de Australia. “Con una ley, podemos proteger a la generación Alpha de ser absorbida por el purgatorio por los algoritmos depredadores”, dijo Wells.

El gobierno australiano ha adoptado su posición en el extremo más alejado de la regulación de las redes sociales. “Nuestra fuerte acción está siendo observada en todo el mundo porque otros líderes con los que he hablado han indicado que aplauden el hecho de que Australia haya tomado esta medida”, dijo el primer ministro australiano Anthony Albanese.