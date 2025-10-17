Fuerte cambio de la temperatura en Buenos Aires: qué dice el último pronóstico del SMN

La jornada del viernes arrancó con alerta naranja por tormentas en once provincias del país; el organismo prevé un fin de semana agradable para la zona del AMBA
Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara el alerta naranja para once provincias de la Argentina durante las primeras horas del viernes debido a intensas tormentas, el agua llegó a la zona central del país de forma leve, dejando el cielo cubierto de nubes. Durante las próximas horas se prevé un notable incremento en la sensación térmica, pero sin la aparición del sol. Las probabilidades de lluvia para el fin de semana son casi nulas.
El cielo de Buenos Aires se mantendrá encapotado durante todo el viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 22° C. Por otro lado, podrían caer algunas gotas de manera aislada en la franja norte del territorio bonaerense.
Las proyecciones para el sábado son similares, con un clima agradable, sin ráfagas de viento y salidas esporádicas del sol. El cielo se mantendrá cubierto de nubes.
El clima durante el Día de la madre
Según el SMN, el domingo se podrá celebrar tanto adentro como afuera de los hogares. Para el Día de la madre, las condiciones en Buenos Aires serán cálidas, con una temperatura que oscilará entre los 12° y los 20° C, cielo despejado e intermitentes apariciones del sol.
El buen tiempo dominical se extenderá hacia el arranque de la próxima semana. Tanto la del lunes como la del martes serán jornadas soleadas que pueden llegar a temperaturas de hasta 27° C.
