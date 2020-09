Cristina Castro, la madre de Facundo, increpó a Pablo Duggan: "Deje de mentir"

Pablo Duggan recibió las críticas de la madre de Facundo Castro y sostuvo: "Si se quiere enojar conmigo, yo acepto". Luego realizó su descargo en Twitter Crédito: Captura YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 11:17

Cristina Castro mantuvo un fuerte cruce con el periodista Pablo Duggan e insistió en la hipótesis que involucra a la policía bonaerense en la desaparición de su hijo, Facundo Astudillo Castro. La madre se comunicó este lunes con el canal de televisión para desmentir que estuvieran los resultados del examen genético sobre los restos óseos hallados hace dos semanas en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

"Es mentira lo que están diciendo, no se ha confirmado el ADN. No es que nosotros tenemos sospechas, tenemos certezas y pruebas de que esta mujer (la testigo que dice haber trasladado a un chico similar al joven desaparecido) no ha llevado a Facundo y que ha sido la policía bonaerense la que ha desaparecido a Facundo", afirmó Castro en diálogo telefónico con C5N, y luego apuntó contra Duggan: "Le digo a usted que deje de mentir y de inventar noticias, porque ustedes no tienen acceso a la causa, y yo sí. Por eso hablo".

A continuación, el periodista respondió: "Respeto su opinión, Cristina. No voy a debatir, tiene acá el micrófono para decir lo que quiera, y si se quiere enojar conmigo, yo acepto".

"No me enojo con usted, que es un periodista funcional a [Sergio] Berni. Duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad. Lo hemos dicho desde el día uno y ahora con todo esto, muchísimo más.Yo sí tengo acceso a la causa. Cuando hablo y digo que la policía bonaerense está involucrada, es porque lo está", sostuvo la madre de Facundo.

En relación a la versión de la testigo, Cristina explicó: "La mujer viajó otro día y no coincide su relato ni el lugar donde levanta al supuesto Facundo con el lugar que dice el oficial González. En este momento están analizando si la señora está mintiendo o está confundida y hasta puede quedar imputada. Es una señora mayor y no quiero que quede imputada". Luego de marcar las diferencias entre su relato y lo que sucedió el día que desapareció su hijo, Castro continuó: "La señora en ningún momento declaró que llevó a Facundo, dijo que llevó a una persona que no recuerda. Ella en ningún momento dice, en su declaración, reconocerlo".

La familia de Facundo Castro denuncia que la policía bonaerense tuvo que ver con su desaparición

En ese punto, Duggan la contradijo: "Ella dice que está segura de que es él". Ante la pregunta de la madre de Facundo sobre qué declaración leyó, el periodista aclaró: "La que vale. Pero no importa, porque yo respeto su opinión y nosotros estamos para escucharla, no quiero discutirle nada". Finalmente, Castro decidió finalizar la comunicación con el canal.

El descargo de Duggan en Twitter

Lejos de dar por terminada la charla, el periodista decidió utilizar sus redes sociales para hacer un descargo tras el cruce. Mediante un hilo de Twitter, expresó: "La madre de Facundo me acusó de encubridor por no compartir su hipótesis sobre lo que le pasó a Facundo. Es una víctima y no discuto con ella a pesar de conocer bien el expediente. Respeto su dolor, pero hago mi trabajo. Los periodistas debemos seguir las pruebas. Las víctimas pueden decir lo que quieran, incluso enojarse con los periodistas. Sigo el expediente, no el camino que marca la querella. En él no hay pruebas de la participación policial. Y hay constancias de que Facundo llegó hasta muy cerca de donde apareció el cuerpo".

Luego, Duggan escribió: "Me putearon en el caso García Belsunce, me putearon en el caso Nisman. Como verán, siempre busco la verdad y estoy acostumbrado a que se enojen por eso. Después muchos piden perdón. Todo bien, nuestro trabajo es así".